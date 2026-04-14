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Martes, 14 de abril de 2026
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Donald Trump

"Podría pasar algo en los próximos dos días": Trump tras bloqueo de EE. UU. del estrecho de Ormuz y el fracaso en las negociaciones con el régimen iraní

abril 14, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Donald Trump - Foto EFE
Donald Trump - Foto EFE
El presidente de Estados Unidos dijo en entrevista con el New York Post que los equipos negociadores "deberían quedarse" en Pakistán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes en entrevista con el New York Post, luego de que las fuerzas de Estados Unidos bloquearan el estrecho de Ormuz como resultado del fracaso en las negociaciones con el régimen iraní, que "podría pasar algo en los próximos dos días".

En su charla con ese medio, sin embargo, el mandatario indicó que había posibilidades de que las conversaciones con el régimen de Irán se reanuden en Pakistán.

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Funcionarios del golfo Pérsico, de Pakistán y del régimen iraní también indicaron que los equipos negociadores de Washington y Teherán podrían regresar a Islamabad a finales de esta semana, aunque aún no se ha fijado una fecha.

"Deberían quedarse allá, de verdad, porque podría pasar algo en los próximos dos días, y nos inclinamos más por ir allá", expresó Trump en su entrevista con el New York Post.

Aunque el bloqueo de Estados Unidos provocó unas contundentes declaraciones por parte del régimen de Irán, los indicios de que el diálogo continúe han contribuido a calmar a los mercados petroleros, pues los precios de referencia cayeron por debajo de los 100 dólares este martes.

Las conversaciones de más alto nivel entre los países desde la Revolución Islámica de 1979 concluyeron en Islamabad sin avances, lo que suscitó dudas sobre un alto el fuego de dos semanas al que aún le queda una semana de vigencia, según lo acordado.

Entre la gran cantidad de temas sobre la mesa se encontraban el acceso al estrecho de Ormuz, el programa nuclear del régimen de Irán y las sanciones internacionales contra este último.

Desde que Estados Unidos e Israel iniciaron los ataques contra el régimen de Irán el 28 de febrero, el régimen cerró de facto el estrecho de Ormuz a casi todos los buques excepto a los suyos y afirmó que el paso solo se permitiría bajo control iraní y previo pago de una tasa.

Casi una quinta parte de los suministros mundiales de petróleo y gas circulaba por esa estrecha vía navegable, lo que provocó repercusiones generalizadas.

Como contramedida, el ejército de Estados Unidos comenzó el lunes a bloquear el tráfico marítimo hacia y desde los puertos iraníes. El régimen iraní ha amenazado con atacar a los buques de guerra que atraviesan el estrecho y con tomar represalias contra los puertos de sus vecinos del golfo Pérsico.

El Comando Central de Estados Unidos informó que el bloqueo de los puertos iraníes, que solo se aplica a los buques que van o vienen de Irán, contó con la participación de más de 10.000 militares de Estados Unidos, más de una decena de buques de guerra y decenas de aviones.

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"Durante las primeras 24 horas, ningún barco logró atravesar el bloqueo de Estados Unidos y seis buques mercantes acataron la orden de las fuerzas de dar media vuelta para volver a entrar en un puerto iraní del golfo de Omán", señaló.

Los datos de tráfico marítimo mostraron que el bloqueo apenas había afectado al tráfico del estrecho de Ormuz el martes y que al menos ocho buques cruzaron la vía navegable.

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