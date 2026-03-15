Régimen de Irán no está interesado en mantener conversaciones con Estados Unidos: "Somos lo suficientemente fuertes"

El ministro de Exteriores del régimen de Irán, Abbas Araghchi, afirmó que su país no está interesado en mantener conversaciones con Estados Unidos, al rebatir las palabras de Donald Trump de que Teherán desea un acuerdo para poner fin a los ataques.

"Somos lo suficientemente estables y fuertes. Sólo estamos defendiendo a nuestro pueblo", declaró Araghchi en el programa "Face The Nation" de la CBS, en una entrevista emitida este domingo.

"No vemos ninguna razón por la que debamos hablar con los estadounidenses, porque ya estábamos hablando con ellos cuando decidieron atacarnos", añadió.

Según el canciller, "no hay ninguna experiencia positiva en las conversaciones con Estados Unidos".

Trump afirmó el sábado que Irán quería un acuerdo, pero que él no estaba dispuesto a llegar a uno en las condiciones actuales, sin dar más detalles.

"Nunca hemos pedido un alto el fuego, y nunca hemos pedido ni siquiera una negociación", refutó Araghchi.

Agregó que Irán estaba dispuesto a hablar con los países que quisieran negociar el paso de determinados petroleros por el estrecho de Ormuz.

"No puedo mencionar ningún país en concreto, pero se han puesto en contacto con nosotros varios países que desean garantizar un paso seguro para sus buques", señaló.

Entretanto, Irán advirtió a otros países que si intervienen habrá "una escalada" en los ataques en Oriente Medio, y el gobierno italiano reportó que una base de Kuwait que alberga tropas italianas y de Estados Unidos fue blanco de un ataque con drones.

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La advertencia de Irán llegó luego de que el presidente Donald Trump lanzara un llamado internacional para garantizar la seguridad en el estratégico estrecho de Ormuz, por donde solía transitar cerca de una quinta parte de las exportaciones mundiales de hidrocarburos.

Su bloqueo por parte de Teherán hizo que el precio del petróleo se disparara en los últimos días.

Alegando que el paraguas de seguridad norteamericana en la región "atrae problemas en lugar de disuadirlos", el canciller iraní Abás Araqchi instó en X a los países vecinos a "expulsar a los agresores extranjeros".

"Esta guerra terminará cuando tengamos la certeza de que no se repetirá", declaró Araqchi al medio en lengua árabe Al Araby Al Jadid.