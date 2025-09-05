Régimen de Maduro asegura que EE.UU. envió a un estadounidense en un vuelo de deportación de venezolanos

"Es gringo, y nos lo mandaron para acá", aseguró el segundo frente al chavismo, Diosdado Cabello, al relatar el supuesto error que cometió Estados Unidos al enviar a uno de sus ciudadanos en un vuelo de deportación a Venezuela.

Según Cabello el hombre nacido en el estado de Minnesota, tiene cuatro hijos y llevaba "dos meses preso" en la nación norteamericana antes de ser enviado a Venezuela.

"Se devolvió una persona de sexo masculino, ¿saben por qué se devolvió? Porque es gringo, es gringo, y nos lo mandaron para acá. Él llegó aquí (y dijo) 'I don't speak spanish' (no hablo español)", aseguró el también ministro de Interior.

A su juicio, las autoridades estadounidenses no llevan un buen control ni organización respecto a las deportaciones y lo tildó de una "falta de seriedad".

"¿Que Estados Unidos nos mande un estadounidense deportado para Venezuela siendo estadounidense? ¿Quién hace eso, Dios mío? O sea, ¿no hay alguien que lleve el control de eso en Estados Unidos, que maneje eso con seriedad?", expresó.

Según datos del régimen de Nicolás Maduro, al país han retornado unos 7.000 venezolanos deportados desde suelo estadounidense.