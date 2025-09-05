NTN24
Viernes, 05 de septiembre de 2025
Viernes, 05 de septiembre de 2025
Deportaciones

Régimen de Maduro asegura que EE.UU. envió a un estadounidense en un vuelo de deportación de venezolanos

septiembre 5, 2025
Por: Redacción NTN24
Migrantes deportados a Costa Rica desde EE. UU. - Foto: EFE
Migrantes deportados a Costa Rica desde EE. UU. - Foto: EFE
A juicio de Diosdado Cabello, las autoridades estadounidenses no llevan un buen control ni organización respecto a las deportaciones.

"Es gringo, y nos lo mandaron para acá", aseguró el segundo frente al chavismo, Diosdado Cabello, al relatar el supuesto error que cometió Estados Unidos al enviar a uno de sus ciudadanos en un vuelo de deportación a Venezuela.

o

Según Cabello el hombre nacido en el estado de Minnesota, tiene cuatro hijos y llevaba "dos meses preso" en la nación norteamericana antes de ser enviado a Venezuela.

"Se devolvió una persona de sexo masculino, ¿saben por qué se devolvió? Porque es gringo, es gringo, y nos lo mandaron para acá. Él llegó aquí (y dijo) 'I don't speak spanish' (no hablo español)", aseguró el también ministro de Interior.

A su juicio, las autoridades estadounidenses no llevan un buen control ni organización respecto a las deportaciones y lo tildó de una "falta de seriedad".

"¿Que Estados Unidos nos mande un estadounidense deportado para Venezuela siendo estadounidense? ¿Quién hace eso, Dios mío? O sea, ¿no hay alguien que lleve el control de eso en Estados Unidos, que maneje eso con seriedad?", expresó.

o

Según datos del régimen de Nicolás Maduro, al país han retornado unos 7.000 venezolanos deportados desde suelo estadounidense.

Temas relacionados:

Deportaciones

Estados Unidos

Diosdado Cabello

Donald Trump

Migrantes venezolanos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Cuando caiga esta organización criminal de Maduro habrá pruebas suficientes para incriminar a muchos del gobierno español”: Hermann Tertsch, eurodiputado del partido VOX

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Para que Maduro se quiebre tiene que existir una escalada": director del diario digital La Gran Aldea

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Investigador revela detalles inéditos sobre la lancha con droga que destruyó EE. UU. cerca de Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Analistas explican las implicaciones para Sudamérica que conlleva el encuentro entre Marco Rubio y Daniel Noboa

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Excomandante de la Marina de Ecuador señala que visita de Rubio es clave para hacer “coordinaciones necesarias” con el fin de enfrentar al narcotráfico

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Cuáles son las conclusiones de la gira de Marco Rubio por Latinoamérica?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Foto: Gobierno de EE. UU. - Google Maps
Régimen venezolano

Investigador revela detalles inéditos sobre la lancha con droga que destruyó EE. UU. cerca de Venezuela

Régimen de Maduro

“Cuando caiga esta organización criminal de Maduro habrá pruebas suficientes para incriminar a muchos del gobierno español”: Hermann Tertsch, eurodiputado del partido VOX

Nicolás Maduro - Foto EFE/ Ataque a navío proveniente de Venezuela
Despliegue militar de Estados Unidos

"El régimen de Maduro no se esperaba esta acción de Estados Unidos": analista sobre ataque al presunto navío narcotraficante proveniente de Venezuela

Marco Rubio | Foto: EFE
Marco Rubio

“Hay que reconocer que la visita y la declaración del secretario es un respiro para el país”: abogada sobre paso de Marco Rubio por Ecuador

Nicolás Maduro es señalado como jefe del Cartel de los Soles - EFE
Centro Democrático

Centro Democrático pide a Gobierno Petro declarar como terrorista al Cartel de los Soles

Más de Actualidad

Ver más
Telegram, aplicación de mensajería (EFE)
Censura en Venezuela

Canal del régimen venezolano tomó la cuenta informativa digital del periodista independiente Román Camacho

Europa - Foto de referencia Canva
Inmigrantes

Este fue el país europeo cuyo tribunal supremo bloqueó un proyecto de ley que restringía el flujo de inmigrantes

Nicolas Maduro - Foto EFE
Nicolás Maduro

"Hay una decisión y un plan de acción específico para capturar a Maduro": oficial retirado de seguridad estadounidense

Opinión

Ver más
Arturo McFields Marco Rubio

China en México, comercio desigual, fentanilo y espionaje

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Gobierno

Los carteles y el terrorismo no tienen soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Telegram, aplicación de mensajería (EFE)
Censura en Venezuela

Canal del régimen venezolano tomó la cuenta informativa digital del periodista independiente Román Camacho

Europa - Foto de referencia Canva
Inmigrantes

Este fue el país europeo cuyo tribunal supremo bloqueó un proyecto de ley que restringía el flujo de inmigrantes

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Fotos: EFE / Captura de video ataque estadounidense - Foto: Captura
Gustavo Petro

"¿Cuál es el acuerdo? Uno no defiende a un dictador de gratis": senadora cuestiona las posturas del presidente Petro frente al régimen de Venezuela en medio del despliegue militar de EE. UU.

Nicolas Maduro - Foto EFE
Nicolás Maduro

"Hay una decisión y un plan de acción específico para capturar a Maduro": oficial retirado de seguridad estadounidense

Llegada de Marco Rubio a Ecuador. (Cancillería de Ecuador)
Daniel Noboa

Marco Rubio se reúne con Noboa en viaje a Sudamérica que coincide con despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Silvia Corzo, periodista y presentadora colombiana - Foto: NTN24
Periodismo

Silvia Corzo, periodista y presentadora colombiana habló en Mujeres de Ataque de NTN24 sobre su reinvención personal: "empecé a sentir dolor de patria"

Gustavo Petro - EFE
Cartel de Los Soles

"La famosa Junta del Narcotráfico a la que Petro se refiere, hace parte de sus pensamientos cósmicos": Daniel Palacios sobre posturas del presidente de Colombia frente al Cartel de los Soles

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano