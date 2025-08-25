Migrante salvadoreño que fue enviado al CECOT y luego devuelto a Estados Unidos está siendo procesado para su deportación a Uganda: "Él no se quedará aquí"

El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) publicó un video del migrante salvadoreño Kilmar Abrego García tras ser detenido nuevamente en su cita de registro con las autoridades migratorias en Baltimore, estado de Maryland, días después de ser liberado de una prisión en Tennessee.

“Él no pertenece aquí. Él no se quedará aquí. Estados Unidos es una nación más segura sin este pandillero de la MS-13. Buena suerte”, escribió el DHS en la descripción del video en el que se ve a Abrego García caminando junto a un agente, mientras lanza la acusación “Gobierno corrupto” contra las autoridades estadounidenses.

El 25 de agosto, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó al ciudadano extranjero, a quien el Gobierno norteamericano acusa de ser un “conocido miembro de la pandilla MS-13, traficante de personas, golpeador de esposas y depredador de niños”.

Abrego García se ha convertido en la cara visible de la dura política migratoria del presidente Donald Trump contra indocumentados en Estados Unidos. Y es que el extranjero había sido deportado por un "error administrativo", según el gobierno, a la prisión de alta seguridad CECOT en El Salvador y luego regresó a territorio estadounidense.

El viernes pasado, el ciudadano salvadoreño, quien está casado con una estadounidense, fue liberado por orden judicial y se le permitió regresar a su hogar en Maryland, en espera de juicio por cargos de tráfico de personas.

Actualmente, el inmigrante está siendo procesado para su deportación a Uganda, pero una jueza federal suspendió temporalmente este lunes la deportación a dicho país mientras se realizan nuevas audiencias.

La defensa de Ábrego García había adelantado anteriormente que el Gobierno estadounidense pretende deportarlo a ese país de África Oriental, el cual firmó un convenio con Washington para recibir inmigrantes indocumentados que el país norteamericano considera indeseables.

Según el DHS, para el año 2019 la Unidad de Pandillas de la Policía del Condado de Prince George confirmó que Abrego García era miembro de la MS-13 y, tras ser arrestado, se le encontraron fajos de dinero en efectivo y drogas, y se encontraba con otros dos miembros de la MS-13.

Para el 1 de diciembre de 2022, la Patrulla de Carreteras de Tennessee lo detuvo por exceso de velocidad y al acercarse al vehículo, el agente que lo abordó notó que había otras ocho personas en él.

“No había equipaje en el vehículo, lo que llevó al agente que lo interceptó a sospechar que se trataba de un incidente de trata de personas”, detalló el DHS.

Otros registros indican que Jennifer Vásquez, esposa del salvadoreño, solicitó una orden de protección contra él. Afirmó que la golpeó, la arañó, le arrancó la camisa y le causó moretones.

Finalmente, documentos judiciales señalan que Kilmar Abrego García también solicitó fotografías de desnudos de una menor.