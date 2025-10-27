Régimen de Maduro condena "provocación militar" por parte de Trinidad y Tobago tras ejercicios conjuntos en el Caribe con Estados Unidos

El régimen de Nicolás Maduro emitió el domingo un comunicado condenando lo que afirmó es una provocación militar por parte de Trinidad y Tobago en coordinación con la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Un buque de guerra estadounidense llegó el domingo a Trinidad y Tobago, un pequeño archipiélago situado frente a Venezuela, para ejercicios conjuntos en el Caribe con el país trinitense.

En el escrito, el régimen afirmó haber capturado a "un grupo mercenario con información directa de la Agencia de Inteligencia Estadounidense, CIA," cuyo objetivo era llevar a cabo un ataque de falsa bandera en la región, según dijeron.

Un ataque de falsa bandera, cabe resaltar, es una operación en la que un acto se lleva a cabo de tal manera que otra parte parece responsable.

El comunicado, divulgado por la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, en su cuenta de Telegram, no ofreció más detalles ni pruebas de las acusaciones de ataque de falsa bandera.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump confirmó el 15 de octubre los reportes de que autorizó a la CIA para llevar a cabo operaciones encubiertas en Venezuela, lo que supone una fuerte escalada en los esfuerzos de Estados Unidos por presionar al Cartel de los Soles, que designó como organización terrorista liderada por Maduro.

"Está en curso un ataque de falsa bandera desde aguas limítrofes con Trinidad y Tobago o desde el propio territorio trinitense o venezolano que genere un enfrentamiento militar completo contra nuestro país", aseguró el régimen en su mensaje.

A inicios de mes, Maduro dijo que habían advertido a Washington de planes de un grupo "terrorista extremista local" para colocar una carga explosiva en la embajada de Estados Unidos en Caracas en una operación de falsa bandera.

Trump ha llevado a cabo varios ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico que, según el Gobierno, trafican drogas. Este viernes intensificó su despliegue militar en el Caribe con el anuncio del despliegue del grupo del portaaviones Gerald Ford, el más grande del mundo.

Caracas considera que la visita del USS Gravely "constituye una provocación hostil contra Venezuela y una grave amenaza a la paz del Caribe".

La visita del USS Gravely "tiene como objetivo reforzar la lucha contra el crimen transnacional y construir resiliencia a través de capacitación, actividades humanitarias y cooperación en seguridad", afirmó después el Gobierno trinitense en un comunicado al final del día.

"El Gobierno de Trinidad y Tobago ha dejado en claro en repetidas ocasiones que valora la relación de este país con el pueblo de Venezuela dada nuestra historia compartida", añadió esa misma comunicación.