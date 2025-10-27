NTN24
Lunes, 27 de octubre de 2025
Lunes, 27 de octubre de 2025
Régimen de Maduro

Régimen de Maduro condena "provocación militar" por parte de Trinidad y Tobago tras ejercicios conjuntos en el Caribe con Estados Unidos

octubre 27, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Nicolás Maduro/ Uss Gravely llegando a Trinidad y Tobago - Fotos EFE
Nicolás Maduro/ Uss Gravely llegando a Trinidad y Tobago - Fotos EFE
Ante la llegada del portaaviones más grande del mundo, el comunicado fue divulgado por la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, y denunció una presunta falsa bandera.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

El régimen de Nicolás Maduro emitió el domingo un comunicado condenando lo que afirmó es una provocación militar por parte de Trinidad y Tobago en coordinación con la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Un buque de guerra estadounidense llegó el domingo a Trinidad y Tobago, un pequeño archipiélago situado frente a Venezuela, para ejercicios conjuntos en el Caribe con el país trinitense.

En el escrito, el régimen afirmó haber capturado a "un grupo mercenario con información directa de la Agencia de Inteligencia Estadounidense, CIA," cuyo objetivo era llevar a cabo un ataque de falsa bandera en la región, según dijeron.

Un ataque de falsa bandera, cabe resaltar, es una operación en la que un acto se lleva a cabo de tal manera que otra parte parece responsable.

El comunicado, divulgado por la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, en su cuenta de Telegram, no ofreció más detalles ni pruebas de las acusaciones de ataque de falsa bandera.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump confirmó el 15 de octubre los reportes de que autorizó a la CIA para llevar a cabo operaciones encubiertas en Venezuela, lo que supone una fuerte escalada en los esfuerzos de Estados Unidos por presionar al Cartel de los Soles, que designó como organización terrorista liderada por Maduro.

"Está en curso un ataque de falsa bandera desde aguas limítrofes con Trinidad y Tobago o desde el propio territorio trinitense o venezolano que genere un enfrentamiento militar completo contra nuestro país", aseguró el régimen en su mensaje.

A inicios de mes, Maduro dijo que habían advertido a Washington de planes de un grupo "terrorista extremista local" para colocar una carga explosiva en la embajada de Estados Unidos en Caracas en una operación de falsa bandera.

Trump ha llevado a cabo varios ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico que, según el Gobierno, trafican drogas. Este viernes intensificó su despliegue militar en el Caribe con el anuncio del despliegue del grupo del portaaviones Gerald Ford, el más grande del mundo.

Caracas considera que la visita del USS Gravely "constituye una provocación hostil contra Venezuela y una grave amenaza a la paz del Caribe".

La visita del USS Gravely "tiene como objetivo reforzar la lucha contra el crimen transnacional y construir resiliencia a través de capacitación, actividades humanitarias y cooperación en seguridad", afirmó después el Gobierno trinitense en un comunicado al final del día.

"El Gobierno de Trinidad y Tobago ha dejado en claro en repetidas ocasiones que valora la relación de este país con el pueblo de Venezuela dada nuestra historia compartida", añadió esa misma comunicación.

Temas relacionados:

Régimen de Maduro

Trinidad y Tobago

Despliegue militar de Estados Unidos

Lucha contra las drogas

Régimen venezolano

Cartel de Los Soles

Delcy Rodríguez

Administración Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Portavoz del Partido Republicano explica las consecuencias a las que se enfrenta el presidente Petro tras ser incluido en la Lista Clinton de Estados Unidos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Se necesita la capacidad y el carácter para hacerse cargo de la seguridad”: analista sobre la situación que se vive en Perú

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Así son los ejercicios militares que Estados Unidos lleva a cabo en el Caribe: el régimen también mostró su armamento

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Exoficiales de las Fuerzas Armadas analizan la crisis entre Petro y Trump: "Si EE. UU. dice que Petro es líder del narcotráfico, es porque tiene pruebas"

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Se profundiza la crisis: Petro arremete de nuevo contra Trump y asegura que “actúa con vísceras y no con cerebro”

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Es la muerte civil de estas personas": expertos analizan implicaciones para el presidente Petro de ser incluido en la lista Clinton

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Aviones F-35B Lightning II del Cuerpo de Marines de EE. UU. en Puerto Rico-Foto: Comando Sur de Estados Unidos
Despliegue militar de Estados Unidos

Así son los ejercicios militares que Estados Unidos lleva a cabo en el Caribe: el régimen también mostró su armamento

EE. UU. atacó una lancha presuntamente operada por el Tren de Aragua
Caribe

EE. UU. atacó una lancha presuntamente operada por el Tren de Aragua: "Si eres un narcoterrorista te trataremos como tratamos a Al-Qaeda"

Gustavo Petro y Donald Trump (AFP)
Narcotráfico

Exoficiales de las Fuerzas Armadas analizan la crisis entre Petro y Trump: "Si EE. UU. dice que Petro es líder del narcotráfico, es porque tiene pruebas"

El expediente del ecuatoriano que logró sobrevivir al ataque de EE.UU.
Despliegue militar de Estados Unidos

Primicia NTN24: El expediente del ecuatoriano que logró sobrevivir al ataque de EE.UU. contra un semisumergible; no es un pescador, es un exconvicto reincidente

Diosdado Cabello - EFE
La Noche

Disidentes venezolanos denuncian en NTN24 amenazas del régimen de Maduro en el extranjero: "Hoy hay persecución transnacional en territorio colombiano"

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

"Estamos muy cerca de llegar a un acuerdo": Donald Trump sobre la posibilidad de un acuerdo de paz entre Israel y Hamás

Opositor cubano José Daniel Ferrer | Foto: AFP
Cuba

Esposa de José Daniel Ferrer reveló que el opositor se va al exilio en contra de su voluntad: “prefería morir en Cuba antes que salir sin honor y sin dignidad”

José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles son oficialmente santos de la Iglesia Católica - Foto AFP
Santos

José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles son oficialmente santos de la Iglesia Católica

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula y su defensa a Maduro evidencian fracturas y fracasos de la izquierda latinoamericana

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

"Estamos muy cerca de llegar a un acuerdo": Donald Trump sobre la posibilidad de un acuerdo de paz entre Israel y Hamás

Opositor cubano José Daniel Ferrer | Foto: AFP
Cuba

Esposa de José Daniel Ferrer reveló que el opositor se va al exilio en contra de su voluntad: “prefería morir en Cuba antes que salir sin honor y sin dignidad”

Petro arremete contra Trump | Foto EFE
Crisis EE. UU. - Colombia

Se profundiza la crisis: Petro arremete de nuevo contra Trump y asegura que “actúa con vísceras y no con cerebro”

José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles son oficialmente santos de la Iglesia Católica - Foto AFP
Santos

José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles son oficialmente santos de la Iglesia Católica

Nuevo aniversario del ataque de Hamás contra Israel - AFP
Israel - Hamás

"El día más horrible que ha visto el Estado de Israel": Dr. Samuel Moscovici recuerda en NTN24 las atrocidades del ataque de Hamás tras cumplirse dos años

Gustavo Petro y Benjamín Netanyahu | Foto: EFE
Gustavo Petro

Presidente Petro escala crisis con Israel y expulsa a toda la delegación diplomática de este país en Colombia

Oswaldo Vizcarrondo, entrenador de La Vinotinto - Foto: EFE
La Vinotinto

"Ya paremos de decir eso": la reacción de Oswaldo Vizcarrondo en la previa del juego amistoso de La Vinotinto ante Argentina

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda