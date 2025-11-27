Incendio en Hong Kong deja 94 muertos y decenas de desaparecidos: ya es catalogado como "el peor" en casi 80 años

El histórico incendio Hong Kong, el peor del país en décadas, ya deja 94 muertos y decenas de desaparecidos.

Las autoridades dijeron que el incendio había sido contenido en cuatro de las casi 2.000 unidades del extenso complejo, más de 36 horas después de que el incendio estallara en el complejo de ocho edificios.

Los bomberos realizarán operaciones de búsqueda y rescate en respuesta a las 25 solicitudes de ayuda restantes e irrumpirán en todos los apartamentos de la urbanización durante la mañana, dijo el subdirector de servicios de bomberos Derek Armstrong Chan.

Más de 50 personas seguían hospitalizadas, 12 en estado crítico y 28 en estado grave. Decenas de personas siguen desaparecidas, aunque la cifra exacta no se ha actualizado desde la madrugada del jueves.

Los bomberos continuaron rociando el edificio con agua para enfriar la estructura y evitar que las brasas se volvieran a encender.

Las autoridades han comenzado a investigar qué provocó el incendio, el peor del centro financiero en casi 80 años, incluida la presencia de andamios de bambú y mallas de plástico alrededor de las estructuras como parte de una importante renovación.

Este es el incendio más mortífero ocurrido en Hong Kong desde 1948, cuando una explosión seguida de un incendio mató al menos a 135 personas.

El organismo anticorrupción de Hong Kong dijo el jueves que había iniciado una investigación sobre las obras de renovación en el complejo, horas después de que la policía dijera que había arrestado a tres hombres bajo sospecha de dejar negligentemente embalajes de espuma en el lugar del incendio.

De las 94 personas confirmadas como muertas hasta las 6:00 am hora local , uno era un bombero de 37 años y dos eran indonesios que trabajaban como trabajadores domésticos migrantes.

Pero el número de víctimas podría aumentar aún más: el líder de la ciudad, John Lee, dijo en las primeras horas del jueves que 279 personas estaban desaparecidas.