Régimen de Maduro pide retirar la nacionalidad al opositor Yon Goicoechea por solicitar "intervención militar" en Venezuela

Este viernes, el Ministerio del Interior del régimen venezolano le solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el retiro de la nacionalidad al líder opositor Yon Goicoechea por pedir la “invasión y ocupación militar” del país.

De acuerdo con emitido por el ente, se empezó el proceso para retirarle la nacionalidad al líder opositor que permanece en el exilio.

La acción contra Goicoechea surge por su "llamado público" a "solicitar y cooperar con fuerzas extranjeras para la invasión y ocupación militar de Venezuela", indica un comunicado publicado por el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, encabezado por Diosdado Cabello, segundo al mando del régimen.

Las autoridades competentes "procederán a tomar las medidas correspondientes para la eliminación de todo documento que lo identifique como venezolano", añade el escrito.

Ante el proceso de quitarle la nacionalidad, Goicoechea le comentó a EFE: “Yo no sé si les da tiempo de retirármela a mí o que ellos salgan a patadas de Miraflores primero”.

“No sé qué sea lo primero. Espero que salgan a patadas de una buena vez”, puntualizó.

Además, aseguró que el régimen no tiene el poder ni moral ni legal para quitarle la nacionalidad porque él es venezolano y ha dedicado su vida a Venezuela “y eso no me lo va a quitar nadie”.

“No tengo ningún complejo en pedir a la comunidad internacional, y específicamente a los Estados Unidos, su apoyo político, diplomático y militar para derrotar a las personas que están oprimiendo a los venezolanos”, sentenció.

Goicoechea reiteró su solicitud de una intervención militar en Venezuela para poder sacar a Nicolás Maduro del poder “porque solo de esa manera creo que podremos empezar a reconstruir el país”. “No tengo miedo”.

Desde hace una semana el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, anunció que le pidió al TSJ la misma medida contra el exiliado venezolano en Madrid, Leopoldo López por sus comentarios sobre el despliegue militar estadounidense en el Caribe.

Miembro del mismo partido que Leopoldo López y protagonista de movimientos estudiantiles, Goicoechea fue arrestado en 2016 y liberado en 2017 con medidas cautelares. Desde entonces se encuentra en el exilio.

El lunes un dirigente cercano al chavismo ya había pedido al Tribunal Supremo el despojo de la nacionalidad de Goicoechea y de otros 23 opositores.

Entre esos 23 opositores aparecen los nombres de la líder de oposición y Nobel de la Paz, María Corina Machado, y Juan Guaidó, exparlamentario que se autoproclamó presidente interino en 2019 con apoyo de Washington.