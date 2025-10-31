NTN24
Viernes, 31 de octubre de 2025
Viernes, 31 de octubre de 2025
Régimen de Maduro

Régimen de Maduro pide retirar la nacionalidad al opositor Yon Goicoechea por solicitar "intervención militar" en Venezuela

octubre 31, 2025
Por: Redacción NTN24
Yon Goicoechea | Foto: EFE
Yon Goicoechea | Foto: EFE
Goicoechea fue arrestado en 2016 y liberado en 2017 con medidas cautelares.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

Este viernes, el Ministerio del Interior del régimen venezolano le solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el retiro de la nacionalidad al líder opositor Yon Goicoechea por pedir la “invasión y ocupación militar” del país.

De acuerdo con emitido por el ente, se empezó el proceso para retirarle la nacionalidad al líder opositor que permanece en el exilio.

La acción contra Goicoechea surge por su "llamado público" a "solicitar y cooperar con fuerzas extranjeras para la invasión y ocupación militar de Venezuela", indica un comunicado publicado por el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, encabezado por Diosdado Cabello, segundo al mando del régimen.

Las autoridades competentes "procederán a tomar las medidas correspondientes para la eliminación de todo documento que lo identifique como venezolano", añade el escrito.

Ante el proceso de quitarle la nacionalidad, Goicoechea le comentó a EFE: “Yo no sé si les da tiempo de retirármela a mí o que ellos salgan a patadas de Miraflores primero”.

“No sé qué sea lo primero. Espero que salgan a patadas de una buena vez”, puntualizó.

Además, aseguró que el régimen no tiene el poder ni moral ni legal para quitarle la nacionalidad porque él es venezolano y ha dedicado su vida a Venezuela “y eso no me lo va a quitar nadie”.

o

“No tengo ningún complejo en pedir a la comunidad internacional, y específicamente a los Estados Unidos, su apoyo político, diplomático y militar para derrotar a las personas que están oprimiendo a los venezolanos”, sentenció.

Goicoechea reiteró su solicitud de una intervención militar en Venezuela para poder sacar a Nicolás Maduro del poder “porque solo de esa manera creo que podremos empezar a reconstruir el país”. “No tengo miedo”.

Desde hace una semana el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, anunció que le pidió al TSJ la misma medida contra el exiliado venezolano en Madrid, Leopoldo López por sus comentarios sobre el despliegue militar estadounidense en el Caribe.

Miembro del mismo partido que Leopoldo López y protagonista de movimientos estudiantiles, Goicoechea fue arrestado en 2016 y liberado en 2017 con medidas cautelares. Desde entonces se encuentra en el exilio.

El lunes un dirigente cercano al chavismo ya había pedido al Tribunal Supremo el despojo de la nacionalidad de Goicoechea y de otros 23 opositores.

Entre esos 23 opositores aparecen los nombres de la líder de oposición y Nobel de la Paz, María Corina Machado, y Juan Guaidó, exparlamentario que se autoproclamó presidente interino en 2019 con apoyo de Washington.

Temas relacionados:

Régimen de Maduro

Oposicion venezolana

Tribunal Supremo de Justicia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Es irresponsable y chantajista": críticas a propuesta de Lula da Silva de "mediar" entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“No nos cansamos de llevar estos casos a la justicia internacional porque se nos ha negado la justicia local”: Juan Sebastián Chamorro, exprisionero político, sobre informe de torturas del régimen nicaragüense

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Cientos de miles de migrantes afectados en EE. UU.: DHS pone fin a la extensión automática de los permisos de trabajo

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Nueva carrera nuclear o jugada estratégica? Esto dicen los expertos sobre declaraciones de Trump que ponen en alerta al mundo

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Maduro bromeó sobre supuesta tenencia de una bomba nuclear en Venezuela: "Ustedes no sabían"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Trump, Messi y Maria Corina Machado encabezan el importante America Business Forum en Miami

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Vladimir Putin (EFE)
Rusia

Rusia reiteró su apoyo al régimen de Maduro y envió amenazante advertencia: "Estamos preparados para responder"

Fusiles de las Fuerzas Armadas venezolanas fueron hallados durante operativo policial en Río de Janeiro - Foto referencia EFE
Brasil

Fusiles de las Fuerzas Armadas venezolanas fueron hallados durante operativo policial en Río de Janeiro

Nicolás Maduro - EFE
Venezuela

Maduro bromeó sobre supuesta tenencia de una bomba nuclear en Venezuela: "Ustedes no sabían"

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EFE)
Armas nucleares

¿Nueva carrera nuclear o jugada estratégica? Esto dicen los expertos sobre declaraciones de Trump que ponen en alerta al mundo

Detenciones en Estados Unidos - EFE
Crisis por deportaciones entre EE.UU. y Colombia

Gobierno Trump busca acelerar las deportaciones para cumplir con la meta de 600 mil por año

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro - EFE
Nicolás Maduro

"La situación de presión que tiene Maduro hoy nunca la había vivido": Alejandro Hernández sobre crisis en Venezuela

Alias Adriancito
Extorsión

Cayó en Colombia alias "Adriancito", líder de las extorsiones desde la cárcel de Cabimas y prófugo desde el 2016

Migrantes (EFE)
Migrantes venezolanos en Colombia

Provea desnuda el "limbo jurídico" de venezolanos en Colombia: "Avances han sido desmantelados por Petro"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Argentina, Ecuador, Paraguay y Costa Rica dan portazo histórico a dictadura de Cuba

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro - EFE
Nicolás Maduro

"La situación de presión que tiene Maduro hoy nunca la había vivido": Alejandro Hernández sobre crisis en Venezuela

Alias Adriancito
Extorsión

Cayó en Colombia alias "Adriancito", líder de las extorsiones desde la cárcel de Cabimas y prófugo desde el 2016

Petro arremete contra Trump | Foto EFE
Crisis EE. UU. - Colombia

Se profundiza la crisis: Petro arremete de nuevo contra Trump y asegura que “actúa con vísceras y no con cerebro”

Migrantes (EFE)
Migrantes venezolanos en Colombia

Provea desnuda el "limbo jurídico" de venezolanos en Colombia: "Avances han sido desmantelados por Petro"

Aeropuertos de Estados Unidos - EFE
Aeropuertos

Alertan sobre posible caos en aeropuertos de Estados Unidos por el cierre del Gobierno: "Estamos entrando en una temporada de vacaciones"

Capitolio de los Estados Unidos - Foto AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Senado estadounidense hunde resolución presentada por un grupo de demócratas que buscaba prohibir a Trump ordenar nuevos ataques militares en el Caribe

Foto: 'Mi pobre angelito' - Disney+
Actor

Daniel Stern, uno de los ladrones de ‘Mi pobre angelito’, fue hospitalizado de emergencia y este es su estado de salud

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda