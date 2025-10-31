NTN24
Viernes, 31 de octubre de 2025
Trinidad y Tobago

La Fuerza de Defensa de Trinidad y Tobago se declaró en alerta máxima en medio de enigmáticos mensajes sobre Venezuela y un pronunciamiento de Trump

octubre 31, 2025
Por: Redacción NTN24
Soldados de Trinidad y Tobago (EFE)
Uno de los mensajes claves del memorando especificaba que “esto no es un simulacro” y aconsejaba a todo el personal que se pusiera en contacto con sus familias.

La Fuerza de Defensa de Trinidad y Tobago (TTDF) se encuentra en estado de alerta y ha ordenado a todo el personal del Ejército y de la Guardia Costera que se presente a sus bases militares en las próximas horas, según informó el medio local Daily Express.

El medio mencionó que un memorándum fue distribuido el jueves a los miembros de la TTDF en el que se mencionaba que había pasado al Nivel de Alerta Estatal Uno, el máximo nivel de preparación operativa.

“El Express ha podido saber, a través de diversas fuentes de inteligencia y militares, que se ha ordenado a los soldados regresar a las cuatro bases militares principales en Cumuto, La Romaine, Chaguaramas y Long Circular, mientras que a los oficiales de la Guardia Costera se les ha indicado presentarse en Staubles Bay, Galeota Point y el Complejo de Seguridad de Cedros”, precisó el medio.

Uno de los mensajes claves del memorando especificaba que “esto no es un simulacro” y aconsejaba a todo el personal que se pusiera en contacto con sus familias y se preparara para un posible confinamiento.

“Fuentes militares de alto nivel informaron al Express que esta acción es una medida de precaución que pone a las Fuerzas de Defensa en alerta para responder a cualquier posible disturbio regional o nacional”, precisó el medio.

El llamado a los militares trinitenses coincide con una serie de mensajes sobre Venezuela publicados por los congresistas republicanos María Elvira Salazar y Carlos Giménez.

Salazar escribió este viernes en su cuenta en X que "Maduro quería una Navidad adelantada, pero Halloween siempre llega primero", mientras que Giménez publicó en la misma red que “Venezuela será libre”.

El presidente Donald Trump declaró este viernes, por su parte, que no contempla ataques en Venezuela. Al preguntársele si estaba considerando tal acción, el mandatario respondió: "No".

La declaración se da en medio del creciente e histórico despliegue militar de los Estados Unidos en el Caribe sur y de múltiples versiones de medios estadounidenses, como Newsweek y el Miami Herald, que informan sobre la posibilidad de un ataque en territorio venezolano.

La expectativa ha venido en aumento, impulsada también por las constantes declaraciones de Donald Trump, quien autorizó públicamente operaciones de la CIA en Venezuela y ha advertido insistentemente sobre una nueva etapa del despliegue militar con ataques terrestres.

Juan Sebastián Chamorro | Foto: EFE
Nicaragua

“No nos cansamos de llevar estos casos a la justicia internacional porque se nos ha negado la justicia local”: Juan Sebastián Chamorro, exprisionero político, sobre informe de torturas del régimen nicaragüense

Piden justicia en crimen contra tres mujeres en Argentina que se transmitió en Instagram / FOTO: EFE
Argentina

Lo que se sabe del atroz crimen contra tres mujeres en Argentina que fue transmitido por Instagram

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Administración Trump

Administración Trump ya habría dado la orden de “eliminar a Nicolás Maduro” según The Washington Post

