Domingo, 01 de marzo de 2026
Ataque al régimen de Irán

Trump llama a la Guardia Revolucionaria de Irán a bajar las armas para negociar o si no "serán asesinados"

marzo 1, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
El mandatario estadounidense también señaló que vengará la muerte de los tres militares asesinados en este enfrentamiento.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó a los miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán a bajar sus armas diciendo que recibirán amnistía, o que, de lo contrario, "serán asesinados".

Previamente afirmó que destruyó el cuartel general de los Guardianes de la Revolución en Irán, después de informar de las primeras bajas estadounidenses en el segundo día de ataques para derrocar al régimen iraní.

o

Además, prometió el domingo "vengar" las tres bajas de militares de Estados Unidos en la guerra con Irán, a la vez que amenazó de muerte a los Guardianes de la Revolución si no "deponen sus armas".

"Tristemente, habrá más antes de que acabe (la guerra)", dijo Trump en un video sobre la muerte de soldados estadounidenses. "Pero Estados Unidos vengará sus muertes y asestará el golpe más devastador a los terroristas que libran una guerra, básicamente, contra la civilización".

"Una vez más urjo a los Guardianes de la Revolución, al ejército iraní y a la policía para que depongan sus armas y reciban inmunidad completa o enfrentarse a una muerte segura", agregó.

