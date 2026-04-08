Régimen de Venezuela excarceló a un francés que estaba preso en el Rodeo 1: "Se encuentra en un estado emocional y psicológico crítico"

El régimen de Venezuela, que en cabeza Delcy Rodríguez, excarceló a un ciudadano francés que estuvo detenido en el país durante más de un año, según informó la Cancillería.

La liberación de Julien Fevrier, natural de la ciudad de Toulouse, fue confirmada por su hermano Nicolás a la agencia de noticias AFP.

El joven de unos 30 años estuvo detenido bajo cargos no especificados en la prisión Rodeo 1, cerca de la capital, Caracas.

"Fevrier, un ciudadano francés que había estado detenido en Venezuela durante los últimos 15 meses, ha sido liberado. Ya está de vuelta en Francia", informó el Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen.

Por su parte, su hermano aseguró que su familiar "se encuentra en un estado emocional y psicológico crítico, pero al menos es libre".

Añadió que su hermano, un arquitecto paisajista de profesión, había recibido una condena por un delito especificado en Francia y ya había cumplido su condena.

Las circunstancias de su reciente liberación en Venezuela no quedaron claras de inmediato.

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Según dijo Nicolás, su hermano estuvo detenido en la misma prisión que Camilo Castro, un profesor de yoga francés de origen chileno que fue arrestado por el régimen por supuestamente ser un espía de Estados Unidos.

Castro fue detenido en junio del año pasado tras cruzar a Venezuela desde la vecina Colombia, donde residía.

Cabe mencionar que desde que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro en enero, Rodríguez promulgó una ley de amnistía para liberar a los presos políticos encarcelados, un proceso cuestionado por la lentitud en las liberaciones.