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Lunes, 16 de marzo de 2026
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Chelsea

El Chelsea enfrenta sanción histórica por la Premier League en un caso de irregularidades en el fichaje de jugadores como Eden Hazard y Samuel Eto'o

marzo 16, 2026
Por: Diana Pérez
Chelsea | Foto: EFE
Chelsea | Foto: EFE
La Premier League aseguró en su comunicado que "estos pagos se realizaron en beneficio del Chelsea FC y tendrían que haberse considerado como efectuados por el club".

Un duro golpe enfrenta el Chelsea tras recibir una histórica sanción por parte de la Premier League por irregularidades en fichajes, en un caso abierto desde hace una década.

Los 'Blues' fueron sancionados con la exorbitante suma de 13 millones de dólares (12,5 millones de euros) por haber realizado pagos a terceros y a agentes para algunos de sus fichajes entre 2011 y 2018.

Con esta sanción, el conjunto londinense tendrá prohibido fichar jugadores para sus categorías inferiores en un lapso de nueve meses, mientras que, para el primer equipo, la sanción es de un año sin poder fichar.

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Esta sanción se da como conclusión de dos procedimientos disciplinarios que el Chelsea tenía abiertos tras admitir que incumplió con las normas de la liga inglesa.

El club admitió que pagó 54,5 millones de euros de manera ilícita tanto a agentes como a terceros para poder fichar jugadores entre 2011 y 2018.

Los casos de fichajes se remontan a cuando el ruso Roman Abravomich era propietario del club entre 2003 y 2022.

Para ese entonces, los 'Blues' lograron el fichaje de los futbolistas: Eden Hazard, Samuel Eto'o, Willian, Ramires, David Luiz, Andre Schurrle y Nemanja Matic.

Por ello la investigación demostró que "entre 2011 y 2018 se efectuaron pagos no declarados procedentes de terceras partes vinculadas al club a jugadores, a agentes no registrados y a otros terceros".

La Premier League aseguró en su comunicado que "estos pagos se realizaron en beneficio del Chelsea FC y tendrían que haberse considerado como efectuados por el club".

Por su parte, el Chelsea afirmó este lunes que las sanciones que le impuso la Premier hacen parte del acuerdo al que llegaron tras aceptar los cargos de los que se le acusan y que tuvieron lugar "hace una década".

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La junta directiva de la Premier League tuvo en cuenta "el hecho de que el club tomara la iniciativa de informar por sí mismo de los hechos, que reconociera las infracciones y que demostrara una cooperación excepcional durante toda la investigación".

En un expediente distinto, pero que también se remonta a la era Abramóvich, el Chelsea deberá pagar una multa de 750.000 libras esterlinas (997.700 dólares) y tiene prohibido durante nueve meses inscribir, en el seno de su centro de formación, a jugadores procedentes de otros clubes de la Premier League o de categorías inferiores.

El club había señalado igualmente en este caso posibles "infracciones de las normas de formación", según la Premier League, cometidas por un antiguo empleado entre 2019 y 2022.

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