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Miércoles, 25 de marzo de 2026
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Ataque al régimen de Irán

Trump lanza seria amenaza al régimen de Irán: "desatará el infierno" si no acepta un acuerdo para poner fin al conflicto

marzo 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EFE)
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EFE)
"El presidente Trump no fanfarronea y está preparado para desatar el infierno. Irán no debería equivocarse de nuevo", dijo la Casa Blanca.

Este miércoles, la Casa Blanca reafirmó la posición del presidente Donald Trump sobre el futuro del conflicto en Medio Oriente y dejó claro que el principal camino para Estados Unidos es un acuerdo.

La secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, dijo que el mandatario "desatará el infierno" contra Irán si Teherán no acepta un acuerdo para poner fin al conflicto en Oriente Medio.

"Si Irán no acepta la realidad del momento actual, si no entiende que ha sido derrotado militarmente y que seguirá siéndolo, el presidente Trump se asegurará de que reciba golpes más duros que cualquiera que haya recibido antes", declaró la secretaria en una rueda de prensa.

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"El presidente Trump no fanfarronea y está preparado para desatar el infierno. Irán no debería equivocarse de nuevo", añadió.

Por otra parte, pese a las declaraciones de la dictadura iraní, la secretaria de Prensa aseguró que Estados Unidos e Irán están "negociando".

"Las conversaciones continúan. Son productivas", dijo la portavoz, Karoline Leavitt, cuando se le preguntó sobre la réplica iraní.

Cuestionada sobre los detalles de un plan estadounidense con 15 exigencias para Teherán, Leavitt explicó que había "elementos verdaderos" en las informaciones al respecto.

Y es que el embajador iraní en Pakistán aseguró que no se han efectuado negociaciones "directas o indirectas" con Estados Unidos, pese a la afirmación del presidente Donald Trump de que hay conversaciones en curso.

"También hemos tenido conocimiento de esos detalles a través de los medios de comunicación, pero según la información de que dispongo, y contrariamente a lo que afirma Trump, hasta ahora no se han producido negociaciones, ni directas ni indirectas, entre los dos países", aseguró el embajador Reza Amiri Moghadam.

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Posteriormente, la televisión iraní aseguró que el régimen había rechazado la propuesta de paz de Estados Unidos.

"Irán reaccionó negativamente a la propuesta de Estados Unidos", indicó Press TV, canal público en inglés.

"La guerra terminará cuando Irán decida terminarla, no cuando Trump lo decida", agregó, citando a un funcionario iraní que pidió el anonimato.

Tras 25 días de ofensiva, el gobierno de Estados Unidos envió este martes un plan de 15 puntos a Irán para frenar los bombardeos que sacuden a Medio Oriente.

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