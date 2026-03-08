NTN24
Domingo, 08 de marzo de 2026
Domingo, 08 de marzo de 2026
Ataque al régimen de Irán

Régimen iraní dice que Trump debe "disculparse" por los ataques y le exigió "no interferir" en la elección del líder supremo

marzo 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump y Abbas Araghchi (EFE)
Donald Trump y Abbas Araghchi (EFE)
Trump aseguró que el próximo líder iraní "tendrá que obtener nuestra aprobación" o "no durará mucho".

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán respondió al presidente Trump y aseguró que debe ser "el pueblo iraní", y no Donald Trump, quien elija a su nuevo líder.

Asimismo, el funcionario exigió que el presidente estadounidense "se disculpe por iniciar" el conflicto en Medio Oriente.

o

"No permitimos que nadie interfiera en nuestros asuntos internos. Es responsabilidad del pueblo iraní elegir a su nuevo líder", declaró Abás Araqchi en el programa "Meet the Press" de la NBC.

Las declaraciones de Araqchi se dan después de que Trump afirmara el jueves que debería participar en la elección del próximo líder supremo de Irán.

Araqchi afirmó que el mandatario republicano "debería disculparse con la gente de la región y con el pueblo iraní por los asesinatos y la destrucción que han causado".

En contraste, Trump defendió su derecho a participar en la elección del próximo líder supremo de Irán tras el asesinato de Alí Jamenei en las primeras oleadas de la ofensiva estadounidense-israelí, iniciada hace nueve días.

Y también rechazó la posibilidad de que el hijo de Jamenei, Mojtaba Jamenei, reemplace a su padre.

El próximo líder iraní "tendrá que obtener nuestra aprobación", declaró este domingo a ABC News. "Si no la obtiene, no durará mucho", agregó.

En paralelo a las declaraciones, medios estatales iraníes informaron el domingo que el órgano clerical responsable de la votación ya había votado y que pronto se anunciaría el nombre del designado.

o

"Tenemos que esperar a que la Asamblea de Expertos se reúna y vote por el nuevo líder supremo, y por quien sea elegido por ellos", declaró Araqchi a la NBC.

Pero Araqchi se justificó además los ataques iraníes que han golpeado a los vecinos del Golfo durante la guerra, afirmando que esos ataques estaban dirigidos contra bases estadounidenses en la región, ubicadas en esos países.

"Fueron los estadounidenses quienes iniciaron esta guerra contra nosotros, atacándonos, y nos estamos defendiendo. Es obvio que nuestros misiles no pueden alcanzar suelo estadounidense", dijo Araqchi.

"Lo que sí podemos hacer es atacar las bases e instalaciones estadounidenses a nuestro alrededor, que lamentablemente se encuentran en territorio de nuestros vecinos", agregó.

Trump ha afirmado que los misiles iraníes podrían "pronto" alcanzar Estados Unidos, aunque una evaluación de inteligencia estadounidense de 2025 indicó que Teherán no tenía misiles balísticos intercontinentales.

