Sigue ampliando su racha goleadora: así fue el impresionante gol de Luis Díaz sin dejar caer el balón al césped y con poco espacio en partido en Alemania

El jugador de la selección Colombia, Luis Díaz, fue protagonista en el más reciente encuentro de su equipo, el Bayern Múnich, en la Bundesliga.

Díaz se reportó con gol y asistencia en la victoria del Bayern Múnich 4 goles a 1 ante el Borussia Mönchengladbach en el juego válido por la fecha 25 de la Liga de Alemania. Con la anotación el ‘guajiro’ llegó a 20 tantos y 13 asistencias.

Precisamente, el extremo colombiano fue el encargado de abrir el marcador del partido, cuando este transcurría sobre los 32 minutos. Allí Luchito recepcionó un pase de su compañero Leon Goretza, y sobre el área y sin dejar caer el balón al césped la envió al fondo de la red, para el 1 a 0.

Como si fuera poco, antes de finalizar la primera parte del encuentro, Luis Díaz nuevamente se reportaría, aunque en esta oportunidad lo haría por medio de una asistencia.

Sobre los 45+1', el ‘guajiro’ asistió a su compañero Konrad, quien apareció en solitario dentro del área, remató y puso el 2 a 0, resultado con el que su equipo se fue arriba en el marcador.

Para la etapa complementaria, el conjunto Bávaro, motivado por ir arriba en el marcador, salió con la intención de ampliar el marcador y lo logró sobre los 57, tras un cobro desde el punto blanco del penal, por parte de Jamal Musiala.

Durante el segundo tiempo del encuentro, el colombiano estuvo tan solo 15 minutos dentro del terreno de juego: el entrenador Vincent Kompany decidió darle descanso tras una destacada actuación.

Al final, el Bayern Múnich amplió el marcador sobre los 79 minutos de juego por medio de Nicolas Jackson. Entre tanto, el mediocampista Wael Mohya descontó a los 89 minutos para el Borussia Mönchengladbach.

El resultado final del encuentro terminó 4 por 1 a favor de los ‘Gigantes de Baviera', que sumaron su victoria número 21 de la temporada en la Bundesliga, competencia de la que son líderes con 66 puntos.

Con la anotación ante el Mönchengladbach, Luis Díaz llegó a 20 goles en la actual temporada con el Bayern, tras marcar en cada una de las competencias que ha afrontado el equipo dirigido por Vincent Kompany. Adicionalmente, sumó su asistencia número 13 con los ‘Bávaros’.