Experto explica cuál sería “el golpe maestro” que Estados Unidos le pueda dar al régimen de Irán

Una semana completa la operación furia épica de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán. Este sábado en la capital reportaron nuevas explosiones mientras el presidente Donald Trump afirmó que bombardearían con mayor fuerza algunos objetivos.

En un desescalamiento narrativo, el presidente iraní ofreció disculpas a sus vecinos por los bombardeos retaliatorios y aseguró que no atacarían si su país no es blanco de un nuevo ataque.

Sobre el escenario del "Escudo de las Américas" en Florida, el presidente Donald Trump aprovechó para presumir que Irán está sufriendo una derrota militar sin precedentes y que, bajo la presión de la ofensiva conjunta de estados unidos e Israel han inutilizado más de 40 buques de la armada iraní en tan solo tres días.

Eric Rojo, coronel retirado del ejército de Estados Unidos, estuvo en La Tarde de NTN24 para hablar de estos contundentes golpes que le han dado al régimen de Irán y señaló que “hay que acabar con el suministro de misiles, de drones y los lugares donde los puedan lanzar, ese es el golpe maestro”.