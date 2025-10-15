Régimen secuestra a Xiomara Ortiz, dirigente de Vente Venezuela en el estado Lara

Otra dirigente del partido liderado por la Nobel de paz, María Corina Machado, fue alcanzada por la ola de represión y persecución política que escala en Venezuela en medio de tensiones con Estados Unidos.

A través de su cuenta en X, la organización política denunció la detención arbitraria de la coordinadora en el estado Lara, Xiomara Ortiz. Según el comité, funcionarios del régimen ingresaron sin identificación a su vivienda y la arrestaron.

"Ingresaron arbitrariamente a su residencia, le robaron algunas de sus pertenencias y se la llevaron a la fuerza", explicó.

Aún se desconoce su paradero, pero los familiares expresan preocupación debido a que Ortiz es una paciente que debe recibir medicación por problemas graves de presión arterial.

Hasta el pasado 9 de octubre, la ONG Foro Penal contabilizaba 841 presos políticos en Venezuela, entre los que había 738 hombres y 103 mujeres. No obstante, durante el 13 y 14 de octubre otras siete personas fueron detenidas en Lara, cercanas a Xiomara Ortiz.

Hijo Xiomara Ortiz

Cuñada de una integrante del equipo de Xiomara

Sobrino de una integrante del equipo de Xiomara

Rafael Mendoza del equipo de Xiomara

Esposa de Rafael Mendoza

Hija (menor de edad) de Rafael Mendoza

Vecino de Rafael Mendoza

En el último mes, varias oenegés y defensores de derechos humanos han alertado sobre un recrudecimiento en el hostigamiento contra activistas y políticos. A finales de septiembre, una misión de expertos de la ONU advirtió que la persecución política en Venezuela se intensifica.