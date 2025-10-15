NTN24
Miércoles, 15 de octubre de 2025
Presos políticos en Venezuela

Régimen secuestra a Xiomara Ortiz, dirigente de Vente Venezuela en el estado Lara

octubre 15, 2025
Por: Redacción NTN24
Xiomara Ortiz, coordinadora de Vente Venezuela Lara
Aún se desconoce su paradero, pero los familiares expresan preocupación debido a que Ortiz es una paciente que debe recibir medicación por problemas graves de presión arterial.

Otra dirigente del partido liderado por la Nobel de paz, María Corina Machado, fue alcanzada por la ola de represión y persecución política que escala en Venezuela en medio de tensiones con Estados Unidos.

A través de su cuenta en X, la organización política denunció la detención arbitraria de la coordinadora en el estado Lara, Xiomara Ortiz. Según el comité, funcionarios del régimen ingresaron sin identificación a su vivienda y la arrestaron.

"Ingresaron arbitrariamente a su residencia, le robaron algunas de sus pertenencias y se la llevaron a la fuerza", explicó.

Hasta el pasado 9 de octubre, la ONG Foro Penal contabilizaba 841 presos políticos en Venezuela, entre los que había 738 hombres y 103 mujeres. No obstante, durante el 13 y 14 de octubre otras siete personas fueron detenidas en Lara, cercanas a Xiomara Ortiz.

En el último mes, varias oenegés y defensores de derechos humanos han alertado sobre un recrudecimiento en el hostigamiento contra activistas y políticos. A finales de septiembre, una misión de expertos de la ONU advirtió que la persecución política en Venezuela se intensifica.

Rick Scott, senador estadounidense (AFP)
Rick Scott

“Nadie debería hablar con terroristas y no podemos cooperar con personas que trabajan con terroristas”: Rick Scott frente a polémica solicitud de cofundador del Tren de Aragua para ser incluido en la política de paz de Petro

Líder opositor cubano José Daniel Ferrer | Foto: EFE
José Daniel Ferrer

“Su presencia en Miami no va a significar un cambio en su compromiso con la democracia en Cuba”: experto sobre el destierro del opositor cubano José Daniel Ferrer

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - Foto AFP
Régimen de Maduro

"Petro está lavándole el rostro al grupo criminal más importante de todo el continente que es el Cartel de los Soles": Rodrigo Diamanti, exprisionero político del régimen de Maduro

Luis Peche Arteaga y Yendri Velásquez activistas venezolanos
Venezolanos en el exilio

“Hay una situación importante de vulnerabilidad”: Ligia Bolívar, defensora de derechos humanos, ante los atentados a activistas venezolanos en Colombia

Foto de referencia (AFP)
Israel

¿En qué consiste la segunda fase del acuerdo entre Israel y Hamás?

