Lunes, 13 de octubre de 2025
Represión en Venezuela

Filtran la lista de todos activistas que son buscados por el régimen Trujillo: Siete ya están detenidos

octubre 13, 2025
Por: Redacción NTN24
Familiares de presos políticos en Venezuela / Foto: AFP
En el último mes, varias ONG y defensores de derechos humanos han alertado sobre un recrudecimiento en el hostigamiento contra activistas y políticos.

Una orden de búsqueda y captura contra 18 de activistas en el estado Trujillo, por parte del Cuerpo de Investigaciones Penales Científicas y Criminalística (Cicpc), circula en redes sociales, en medio de la nueva ola de detenciones y represión ejecutada por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

De la extensa lista, ya han sido arrestados siete dirigentes a quienes acusan de "promoción o incitación al odio" y de terrorismo, situación que ha generado pánico en la entidad andina.

"En Trujillo, el terrorismo de Estado apodera de todos los espacios. Trujillanos me piden publicar esta lista de perseguidos políticos de los cuales ya van 7 presos", denunció el periodista Nicmer Evans a través de sus redes sociales.

En el último mes, varias ONG y defensores de derechos humanos han alertado sobre un recrudecimiento en el hostigamiento contra activistas y políticos, mientras que la misión de expertos de la ONU advirtió que la persecución política en Venezuela se intensifica.

Hasta el pasado 7 de octubre la oenegé Foro Penal contabilizaba 838 presos políticos, entre los que se cuenta a dirigentes políticos, activistas, defensores de derechos humanos y estudiantes. Más de 90 tienen nacionalidad extranjera.

Ante esta situación, la iglesia católica pidió la liberación de detenidos por razones políticas con motivo de la canonización de los primeros santos de Venezuela, el doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles, el próximo 19 de octubre.

