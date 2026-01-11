¿Regresarán los venezolanos al país tras la caída de Nicolás Maduro?

Tras la caída de Nicolás Maduro en la madrugada del 3 de enero una nueva ilusión encendió el corazón de los migrantes venezolanos que permanecen en el exilio desde hace años.

El anhelo de regresar a su país pareció estar muy cerca de la realidad, sin embargo, líderes de las distintas comunidades de migrantes en los países de la región, coinciden en que aún no existen condiciones reales ni seguras para un retorno masivo.

Tras el inmenso flujo migratorio, la etapa posterior a ese deseo, más allá de un cambio político, requeriría de la recuperación frente a las condiciones mínimas que garanticen una vida digna para más de 8 millones de personas que eventualmente volverían.

María Gabriela Trompetero, profesora e investigadora sobre migraciones forzadas, estuvo en La Tarde de NTN24 dialogando acerca de si regresarán los venezolanos ahora que Maduro fue detenido y aseguró que “no todos regresarán” y que dependerá de si se ven avances reales en la transición democrática.

“Hay dos escenarios, el primero es que no llegue el cambio democrático real, no haya liberación de presos políticos, libertad de expresión ni el regreso de los líderes legítimos Edmundo González y María Corina Machado, así no habría un retorno de venezolanos en el exterior, pero si se empiezan a ver manifestaciones que demuestren un camino hacia el restablecimiento de la democracia en Venezuela, veremos a más venezolanos regresar”, señaló.

“Todavía no existen las garantías de que en Venezuela se respeten los derechos humanos, no estamos todavía en una transición democrática fuerte, todavía hay muchas incertidumbres y estaría en contra del derecho internacional de las personas refugiadas obligarlas a volver a un país donde sus derechos han sido violados y todavía están en riesgo; incluso, en un entorno donde ya no exista el peligro, va a demorar la reconstrucción de Venezuela en el plano humanitario y obligarlos a regresar iría en contra del derecho internacional. El llamado es que continúe la política de integración porque muchos venezolanos no van a regresar debido a que ya están integrados al lugar en donde están”, acotó la invitada.