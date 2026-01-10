“En un momento de transición, lo prioritario y lo urgente es la liberación de los presos políticos”: Desirée Olaves, coordinadora de Vente Venezuela en Ecuador

Desirée Olaves, coordinadora de Vente Venezuela en Ecuador, se conectó en La Tarde de NTN24 para hablar de las excarcelaciones en Venezuela y aseveró que la prioridad para un proceso de transición es la libertad de los presos políticos, pero el régimen sigue utilizándolos como “mecanismo de presión y de chantaje” y por eso no han cumplido las liberaciones significativas que anunciaron.

“En este momento, en un momento de transición, para nosotros lo prioritario y lo urgente es la liberación de los presos políticos, no existe una transición hacia la democracia teniendo más de 900 presos políticos”, aseguró Olaves.

“Ellos usan a los presos políticos como mecanismo de presión y de chantaje, dilatar el proceso de excarcelación es darle continuidad a una tortura psicológica para ellos y sus familiares, luego de haber dicho en televisión nacional que habría una serie de excarcelaciones, pero la gran mayoría de familiares no ha recibido la llamada oficial ni saben cuál es el proceso para la libertad. Es seguir jugando con los deseos y anhelos de libertad”, acotó la invitada.