Sábado, 10 de enero de 2026
Excarcelaciones en Venezuela

“En un momento de transición, lo prioritario y lo urgente es la liberación de los presos políticos”: Desirée Olaves, coordinadora de Vente Venezuela en Ecuador

enero 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
La funcionaria política aseveró que el régimen sigue jugando con la ilusión de los venezolanos de ver libres a los presos políticos.

Desirée Olaves, coordinadora de Vente Venezuela en Ecuador, se conectó en La Tarde de NTN24 para hablar de las excarcelaciones en Venezuela y aseveró que la prioridad para un proceso de transición es la libertad de los presos políticos, pero el régimen sigue utilizándolos como “mecanismo de presión y de chantaje” y por eso no han cumplido las liberaciones significativas que anunciaron.

o

En este momento, en un momento de transición, para nosotros lo prioritario y lo urgente es la liberación de los presos políticos, no existe una transición hacia la democracia teniendo más de 900 presos políticos”, aseguró Olaves.

Ellos usan a los presos políticos como mecanismo de presión y de chantaje, dilatar el proceso de excarcelación es darle continuidad a una tortura psicológica para ellos y sus familiares, luego de haber dicho en televisión nacional que habría una serie de excarcelaciones, pero la gran mayoría de familiares no ha recibido la llamada oficial ni saben cuál es el proceso para la libertad. Es seguir jugando con los deseos y anhelos de libertad”, acotó la invitada.

"En un momento de transición, lo prioritario y lo urgente es la liberación de los presos políticos": Desirée Olaves, coordinadora de Vente Venezuela en Ecuador

El Helicoide | Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

En medio de la incertidumbre decenas de familias aguardan en Venezuela la excarcelación de presos políticos tras anuncio del régimen venezolano

José Luis Rodríguez Zapatero (EFE)
Cae Maduro en Venezuela

Audiencia Nacional de España confirmó a NTN24 que inició diligencias por una querella contra el expresidente Zapatero por delitos relacionados con el régimen venezolano

Manifestación en Caracas en 2024 para pedir liberación de Rocío San Miguel - Foto EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Rocío San Miguel ya está en Madrid junto con los otros cuatro presos políticos españoles excarcelados por el régimen venezolano

La activista venezolana Rocío San Miguel Sosa (EFE)
Excarcelaciones en Venezuela

"Físicamente se veía bastante descompensada": familiar de Rocío San Miguel tras ser excarcelada en Venezuela

Santiago Rocha, hijo de Perkins Rocha, asesor jurídico de María Corina Machado, y Johany Méndez, tía de Gabriel Rodríguez Méndez, menor de edad condenado por el régimen madurista – Fotos: NTN24
Excarcelaciones en Venezuela

Hablan familiares de rehenes del régimen venezolano que esperan la liberación de sus seres queridos: "Todos tienen que ser libres"

Daniel Ortega - Foto: EFE
Régimen de Daniel Ortega

Al igual que el régimen venezolano, Daniel Ortega anunció la excarcelación de "decenas" de presos políticos en Nicaragua

Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano / Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC Brooklyn) - Fotos: AFP
Cae Maduro en Venezuela

"Si encuentran culpable a Maduro, pagaría cadena perpetua, este caso va a durar mucho tiempo": Raymond Colón, exdiplomático estadounidense

Logo DEA/ Afiche de recompensa por Maduro - Fotos AFP
Cae Maduro en Venezuela

La DEA actualiza el afiche que ofrecía una alta recompensa económica por Maduro tras su captura

Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Daniel Ortega - Foto: EFE
Régimen de Daniel Ortega

Al igual que el régimen venezolano, Daniel Ortega anunció la excarcelación de "decenas" de presos políticos en Nicaragua

Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano / Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC Brooklyn) - Fotos: AFP
Cae Maduro en Venezuela

"Si encuentran culpable a Maduro, pagaría cadena perpetua, este caso va a durar mucho tiempo": Raymond Colón, exdiplomático estadounidense

Fanáticos del béisbol venezolano / Logos de equipos de la LVBP - Fotos: EFE / X
LVBP

Tiburones, Navegantes y Leones 'al ras' del milagro: así de ajustada está la tabla de posiciones de la LVBP

Marc Márquez, piloto de MotoGP - Foto: AFP
Marc Márquez

Marc Márquez, leyenda viva de MotoGP, ya tiene fecha definida para su esperado regreso

Emiliano 'Dibu' Martínez (AFP)
Dibu Martínez

Polémicas declaraciones del Dibu Martínez sobre técnicos argentinos dirigiendo otras selecciones: “vos defendés tu bandera”

Logo DEA/ Afiche de recompensa por Maduro - Fotos AFP
Cae Maduro en Venezuela

La DEA actualiza el afiche que ofrecía una alta recompensa económica por Maduro tras su captura

Presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson | Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

Presidente de la Cámara de Representantes descartó despliegue de tropas estadounidenses y una nueva incursión militar en Venezuela

Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre