"Diosdado Cabello es el único responsable; esta es la democracia en un país bizarro": manifestante tras represión de protesta en Caracas

Este jueves 9 de abril en Venezuela, trabajadores públicos, gremios y estudiantes se disponían a marchar hasta el Palacio de Miraflores para exigir mejoras salariales.

Sin embargo, como ya es costumbre, los manifestantes experimentaron una jornada de tensión luego de ser reprimidos por las fuerzas de seguridad del régimen.

El chavismo, cabe mencionar, movilizó una contramarcha en la capital venezolana para contrarrestar la protesta nacional.

Fue el ministro del Interior de la dictadura, Diosdado Cabello, quien anunció la movilización oficialista para supuestamente "celebrar el 20º aniversario de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales".

En medio de la situación, José Patines, representante de la Coalición Sindical, expresó su sentir frente a las cámaras de NTN24.

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"La gente viene a reclamar sueldos, gente obstinada que no tiene luz, gente obstinada que no tiene agua... ¿Es eso lo que quiere la presidente encargada?... No, queremos elecciones ya", dijo Patines.

"Diosdado Cabello es el único responsable desde el día que convocó una contramarcha... Se llevaron a tres personas y le partieron la cabeza a uno... Esta es la democracia en un país bizarro", añadió.

Las movilizaciones se dan después de un pronunciamiento de Delcy Rodríguez en el que aseguró que planeaba aumentar el salario mínimo, lo que fue tomado como una estrategia ante una eventual campaña presidencial para unas próximas y urgentes elecciones en Venezuela.