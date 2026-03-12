NTN24
Jueves, 12 de marzo de 2026
USS Gerald R. Ford

Reportan que el portaviones USS Gerald R. Ford sufrió un incendio originado en la lavandería principal del buque

marzo 12, 2026
Por: Redacción NTN24
USS Gerald R. Ford (CVN-78), portaaviones de la Armada de los Estados Unidos - Foto: EFE
Este buque de guerra se encuentra desplegado en el Mar Rojo, operando en el marco de la "Operación Epic Fury" para reforzar la seguridad militar en Medio Oriente.

Este jueves 12 de marzo, el USS Gerald R. Ford (CVN 78) sufrió un incendio originado en la lavandería principal del buque.

De acuerdo con un comunicado difundido en la red social X por parte del Comando Central de las Fuerzas Navales de EE. UU./U.S. 5ta flota, “la causa del incendio no estuvo relacionada con el combate y está contenida”.

“No hay daños en el sistema de propulsión del barco y el portaaviones continúa en pleno funcionamiento”, se lee en la circular.

A su vez, el reporte acota que “dos marineros reciben tratamiento médico por lesiones que no ponen en peligro su vida y se encuentran estables”.

“Se proporcionará información adicional cuando esté disponible. El Grupo de Ataque del Portaaviones Gerald R. Ford sigue operando”, concluye la notificación.

En la actualidad, el portaaviones USS Gerald R. Ford (CVN 78) se encuentra desplegado en el Mar Rojo, operando en el marco de la "Operación Epic Fury" para reforzar la seguridad militar en Medio Oriente.

Su presencia forma parte de un refuerzo militar de EE. UU. en la zona tras su paso por el Mediterráneo a principios de año.

El buque había dejado el Caribe a principios del año en curso para reubicarse en el área de responsabilidad del Comando Central de Estados Unidos (USCENTCOM).

El USS Gerald R. Ford (CVN 78) es el portaviones más avanzado, grande y letal del mundo. Este destaca por sus catapultas electromagnéticas (EMALS), reactores nucleares de última generación y capacidad para lanzar un 25% más de aeronaves con menor tripulación.

