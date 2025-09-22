NTN24
Lunes, 22 de septiembre de 2025
Asamblea General de la ONU

"Representan una amenaza para todos, es la mayor crisis que enfrenta nuestro hemisferio": embajador de EE. UU. en Haití sobre los carteles de la droga en el Caribe

septiembre 22, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Mañana
El embajador de EE. UU. en Haití, Henry Wooster, contó detalles en exclusiva a NTN24 sobre la reunión centrada en la búsqueda de una solución al problema de la violencia con las pandillas en el territorio.

En la mañana del lunes tuvo lugar una importante reunión en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), centrada en la búsqueda de una solución al problema de la violencia ejercida por las pandillas en Haití, las cuales controlan ya el 90% de la capital.

En el encuentro estuvieron presentes el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, y el embajador de Estados Unidos en Haití, Henry Wooster, quien en exclusiva para NTN24 contó detalles de lo conversado.

o

"Todas las naciones que hablaron mostraron un gran interés en asegurar que esta crisis en Haití, que afecta a la región, cuente con los recursos adecuados. Todos reconocen que es una crisis y no hay diferencias en ese punto", expresó Wooster.

El embajador señaló, sin embargo, que la cuestión era "cómo abordar la crisis", pues se destacaron lecciones aprendidas, especialmente por parte de los kenianos, sobre problemas de recursos con el primer grupo desplegado, de acuerdo con lo que contó.

"Hay un fuerte deseo de incorporar todas las mejoras y lecciones aprendidas de esa primera experiencia en esta nueva fuerza", mencionó.

Sobre la manera en que afectan los carteles y los traficantes de drogas en el mar Caribe a la seguridad en Haití, Wooster dijo que las organizaciones designadas como terroristas extranjeras, incluyen a dos pandillas de Haití que también están designadas como tales por Estados Unidos.

"Las leyes que se aplican a estas organizaciones abordan tanto lo que se ve en la región, si son organizaciones terroristas extranjeras, como a las dos pandillas en Haití, Viv Ansanm y Gran Grif, que están designadas por EE. UU. Esto las coloca en el mismo nivel", explicó.

El embajador dijo que, aunque no era crucial que países de la región reconocieran a dichos grupos formalmente como organizaciones terroristas extranjeras, Estados Unidos "lo agradecería", pero sostuvo que "lo importante es reconocer lo que está ocurriendo: una lucha de un estado soberano, Haití, contra la anarquía, la criminalidad, el terrorismo y la insurgencia. Eso es lo que representan estas organizaciones".

Esta es la mayor crisis que enfrentan nuestros países en el hemisferio, y eso es lo crucial para los países de la región.

Wooster indicó que no estaba en libertad de discutir si los carteles haitianos cooperaban con el Cartel de los Soles, pero aseguró que ese tipo de pandillas tienen en común el "desafío a la ley, al orden, a los estándares normativos, y representan una amenaza para todos, ya sea un estado, una empresa, una familia, un ciudadano o un trabajador público".

El funcionario considera importante combatir a los carteles de la droga en la región porque "necesitamos reforzar la estabilidad de la región", un tema de interés para los Estados Unidos, según declaró.

o

"Animamos a todas las demás naciones de la región, e incluso a las que no lo están, a defender los estándares normativos internacionales sobre cómo deben comportarse los Estados y, más específicamente, a enfrentar la creciente anarquía que amenaza a nuestra gente, nuestra estabilidad y nuestro comercio. Esa es una lección para todos, vivan o no en la región", concluyó.

Temas relacionados:

Asamblea General de la ONU

Nueva York

Haití

Cárteles

Cartel de Los Soles

Caribe

Despliegue militar de Estados Unidos



