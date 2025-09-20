NTN24
Sábado, 20 de septiembre de 2025
Sábado, 20 de septiembre de 2025
Régimen venezolano

Venezuela dice que EE.UU. libra una "guerra no declarada" en el Caribe y pide investigación de la ONU

septiembre 20, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Ministro de Defensa del régimen madurista, Vladimir Padrino López | Foto: AFP
Ministro de Defensa del régimen madurista, Vladimir Padrino López | Foto: AFP
El fiscal general del régimen de Maduro, Tarek William Saab, pidió que la ONU investigue lo que calificó como "crímenes de lesa humanidad" cometidos por la unión americana.

En las últimas horas el régimen de Nicolás Maduro ha asegurado que Estados Unidos se encuentra liderando una “guerra no declarada” en el mar Caribe y pidió que la ONU realice una investigación sobre los recientes ataques contra las lanchas que transportaban droga.

Estados Unidos desplegó ocho buques en el mar Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico y desde el inicio de la escalada militar en septiembre, las Fuerzas Armadas han eliminado a tres pequeñas embarcaciones que presuntamente traficaban droga.

Dichos ataques contras las embarcaciones que traficaban droga han dejado un saldo de 14 muertos, según ha informado el presidente Donald Trump.

El ministro de Defensa del régimen madurista, Vladimir Padrino López, dijo este viernes que hay "una guerra no declarada" tras el despliegue de los buques cerca de aguas venezolanas, algo que consideró como una "amenaza militar".

"Es una guerra no declarada, y ya ustedes ven cómo personas, siendo o no siendo narcotraficantes, han sido ajusticiadas en el mar Caribe", aseveró Padrino López durante un balance sobre ejercicios militares iniciados esta semana con 2.500 efectivos en la isla caribeña de La Orchila.

"Ajusticiados, sin derecho a la defensa", insistió, además de cuestionar que las lanchas, supuestamente procedentes de Venezuela, no hayan sido interceptadas antes de ser atacadas.

"Con tanta tecnología y tanto poder y no estar en capacidad de interceptar una embarcación en los espacios acuáticos del mar Caribe", dijo.

o

Horas después, Trump publicó en su red Truth Social un nuevo video que muestra un ataque militar estadounidense contra una presunta lancha del narcotráfico, con un saldo de tres "narcoterroristas" muertos.

A diferencia de cuando informó sobre otros ataques en las últimas semanas, en este caso Trump no dijo si este ocurrió cerca de Venezuela.

Solo aseveró que ocurrió en el área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos, que incluye América Central y América del Sur, así como el Caribe.

"Bajo mis órdenes, el secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una Organización Terrorista Designada que realiza narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos", señaló el presidente en su cuenta de Truth Social.

Por su parte, Venezuela inició el miércoles ejercicios militares por 72 horas en La Orchila, a unos 65 kilómetros de tierra firme venezolana, y cerca de donde Estados Unidos interceptó una embarcación pesquera durante ocho horas el pasado fin de semana.

Los ejercicios responden al despliegue militar estadounidense, que acusa al líder del régimen venezolano Nicolás Maduro de ser el cabecilla del Cartel de los Soles y por quien ofrece 50 millones de dólares por su captura.

La televisión estatal difundió imágenes sobre las maniobras y, según detalló Padrino, se "lanzaron misiles de la clase C-802 y C-M90" y cohetes.

En medio de la creciente tensión entre Venezuela y Estados Unidos, el fiscal general del régimen de Maduro, Tarek William Saab, pidió que la ONU investigue lo que calificó como "crímenes de lesa humanidad" cometidos por la unión americana.

"El uso de misiles y armas nucleares para asesinar serialmente a indefensos pescadores en una pequeña lancha son crímenes de lesa humanidad que deben ser investigados por la ONU", declaró Saab, citado en un comunicado de prensa de su despacho.

El canciller del régimen Yván Gil aseguró que Venezuela hizo un llamado al Consejo de Seguridad de la ONU para que se exija el cese inmediato de las acciones militares de Washington en el Caribe.

"Los mismos oficiales de Estados Unidos aseguran que estas acciones han resultado en asesinatos extrajudiciales de civiles, con la intención de sembrar terror en nuestros pescadores y nuestro pueblo", publicó en sus redes sociales.

Temas relacionados:

Régimen venezolano

Nicolás Maduro

ONU

Despliegue militar de Estados Unidos

Caribe

Cartel de Los Soles

Estados Unidos y Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Vemos que esas sanciones no van encaminadas a que tengan un contenido reparador”: Carolina Charry, hija de diputado asesinado por las FARC, sobre sentencia de la JEP contra excabecillas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Hoy por hoy, hay más autocracias que democracias”: Daniel Zovatto

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Hubo o no censura en el cierre del programa de Jimmy Kimmel tras comentarios sobre Charlie Kirk?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cómo va el liderazgo del papa León XIV cuando se cumplen 4 meses de su pontificado?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Trump justifica ataques en el Caribe y despliega aviones F-35B en Puerto Rico para combatir narcotráfico

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Por qué el presidente Gustavo Petro no reconoce al Cartel de los Soles como grupo criminal y terrorista?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Debe tener ayuda por parte de las fuerzas armadas de Venezuela”: internacionalista habla del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Pilotos venezolanos - Foto de referencia EFE
Cartel de Los Soles

Dos generales del régimen venezolano estarían colaborando con Estados Unidos proporcionando información clave sobre operaciones del Cartel de los Soles

Foto: Gobierno de EE. UU.
Donald Trump

Con impactante video, Trump confirma que las Fuerzas Armadas destruyeron otra embarcación cargada con droga en el Caribe

Foto de referencia de la JEP | AFP
JEP

“Vemos que esas sanciones no van encaminadas a que tengan un contenido reparador”: Carolina Charry, hija de diputado asesinado por las FARC, sobre sentencia de la JEP contra excabecillas

Foto referencia | EFE
Democracia

“Hoy por hoy, hay más autocracias que democracias”: Daniel Zovatto

Hamburguesa venezolana | Foto Canva
Recetas

Así se prepara la hamburguesa chuletón, el secreto venezolano que combina dulzura, sabor ahumado y tradición

Más de Actualidad

Ver más
María Corina Machado y Edmundo González en 2024 - Foto EFE
Edmundo González

Antonio Ledezma asegura que el presidente electo Edmundo González "se está preparando" para regresar a Venezuela

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Marco Rubio

Marco Rubio dice que Rafael Correa sacó base militar de EE. UU. en Manta para “ayudar a narcos”

Marco Rubio y Claudia Sheinbaum (AFP)
México

"Tenemos debilitado el sistema de justicia": experta en seguridad sobre las posibles operaciones contra el crimen organizado en México

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La nación por construir

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Consumo de Alcohol - Foto de referencia: Canva
Investigación

Revelan que gusto de los humanos por el alcohol provendría de los chimpancés, que consumen el equivalente a medio litro de cerveza diariamente

Ataque terrorista en Cali | Foto: AFP
Fiscalía de Colombia

Fiscalía de Colombia acusa de homicidio a dos disidentes de las FARC por ataque terrorista a base área en Cali

María Corina Machado y Edmundo González en 2024 - Foto EFE
Edmundo González

Antonio Ledezma asegura que el presidente electo Edmundo González "se está preparando" para regresar a Venezuela

James Rodríguez, Luis Díaz, Falcao García y Jhon Durán | Foto: EFE
Champions League

Estos son los 19 colombianos que han marcado gol en toda la historia de la Champions League

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Marco Rubio

Marco Rubio dice que Rafael Correa sacó base militar de EE. UU. en Manta para “ayudar a narcos”

Marco Rubio y Claudia Sheinbaum (AFP)
México

"Tenemos debilitado el sistema de justicia": experta en seguridad sobre las posibles operaciones contra el crimen organizado en México

Menor migrante - Foto de referencia Canva/ Donald Trump - Foto AFP
Deportaciones

Juez federal bloquea plan de Trump que buscaba deportar menores de un país latinoamericano desde Estados Unidos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda