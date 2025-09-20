Venezuela dice que EE.UU. libra una "guerra no declarada" en el Caribe y pide investigación de la ONU

En las últimas horas el régimen de Nicolás Maduro ha asegurado que Estados Unidos se encuentra liderando una “guerra no declarada” en el mar Caribe y pidió que la ONU realice una investigación sobre los recientes ataques contra las lanchas que transportaban droga.

Estados Unidos desplegó ocho buques en el mar Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico y desde el inicio de la escalada militar en septiembre, las Fuerzas Armadas han eliminado a tres pequeñas embarcaciones que presuntamente traficaban droga.

Dichos ataques contras las embarcaciones que traficaban droga han dejado un saldo de 14 muertos, según ha informado el presidente Donald Trump.

El ministro de Defensa del régimen madurista, Vladimir Padrino López, dijo este viernes que hay "una guerra no declarada" tras el despliegue de los buques cerca de aguas venezolanas, algo que consideró como una "amenaza militar".

"Es una guerra no declarada, y ya ustedes ven cómo personas, siendo o no siendo narcotraficantes, han sido ajusticiadas en el mar Caribe", aseveró Padrino López durante un balance sobre ejercicios militares iniciados esta semana con 2.500 efectivos en la isla caribeña de La Orchila.

"Ajusticiados, sin derecho a la defensa", insistió, además de cuestionar que las lanchas, supuestamente procedentes de Venezuela, no hayan sido interceptadas antes de ser atacadas.

"Con tanta tecnología y tanto poder y no estar en capacidad de interceptar una embarcación en los espacios acuáticos del mar Caribe", dijo.

Horas después, Trump publicó en su red Truth Social un nuevo video que muestra un ataque militar estadounidense contra una presunta lancha del narcotráfico, con un saldo de tres "narcoterroristas" muertos.

A diferencia de cuando informó sobre otros ataques en las últimas semanas, en este caso Trump no dijo si este ocurrió cerca de Venezuela.

Solo aseveró que ocurrió en el área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos, que incluye América Central y América del Sur, así como el Caribe.

"Bajo mis órdenes, el secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una Organización Terrorista Designada que realiza narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos", señaló el presidente en su cuenta de Truth Social.

Por su parte, Venezuela inició el miércoles ejercicios militares por 72 horas en La Orchila, a unos 65 kilómetros de tierra firme venezolana, y cerca de donde Estados Unidos interceptó una embarcación pesquera durante ocho horas el pasado fin de semana.

Los ejercicios responden al despliegue militar estadounidense, que acusa al líder del régimen venezolano Nicolás Maduro de ser el cabecilla del Cartel de los Soles y por quien ofrece 50 millones de dólares por su captura.

La televisión estatal difundió imágenes sobre las maniobras y, según detalló Padrino, se "lanzaron misiles de la clase C-802 y C-M90" y cohetes.

En medio de la creciente tensión entre Venezuela y Estados Unidos, el fiscal general del régimen de Maduro, Tarek William Saab, pidió que la ONU investigue lo que calificó como "crímenes de lesa humanidad" cometidos por la unión americana.

"El uso de misiles y armas nucleares para asesinar serialmente a indefensos pescadores en una pequeña lancha son crímenes de lesa humanidad que deben ser investigados por la ONU", declaró Saab, citado en un comunicado de prensa de su despacho.

El canciller del régimen Yván Gil aseguró que Venezuela hizo un llamado al Consejo de Seguridad de la ONU para que se exija el cese inmediato de las acciones militares de Washington en el Caribe.

"Los mismos oficiales de Estados Unidos aseguran que estas acciones han resultado en asesinatos extrajudiciales de civiles, con la intención de sembrar terror en nuestros pescadores y nuestro pueblo", publicó en sus redes sociales.