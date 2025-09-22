Torturas, aislamiento y violencia sexual a presos políticos en Venezuela son ventilados en la ONU

En Venezuela "no existe autoridad nacional que haya demostrado ser capaz de prevenir, perseguir y sancionar las graves violaciones de los derechos humanos que constituyen crímenes internacionales", expresó este lunes la Comisión de Determinación de los Hechos de la ONU para Venezuela, al confirmar que según las investigaciones realizadas el último año, en el país se vive un repunte de la represión tras las cuestionadas elecciones presidenciales.

El informe presentado este 22 de septiembre en Ginebra, documenta casos de persecución política contra opositores, civiles y activistas de derechos humanos. Además detalla que de las 25 muertes relacionadas con ese episodio represivo postelectoral, se pudieron examinar y documentar suficientemente 14, y que en doce de éstas estaban involucradas las fuerzas de seguridad.

"La investigación no ha revelado indicios de que la oposición pudiera estar implicada en la muerte de los manifestantes. La Misión ha alcanzado motivos razonables para creer que los cuerpos de seguridad estuvieron involucrados en varios de los incidentes que resultaron en esas muertes", expresó la a jefa de la Comisión, Marta Valiñas.

Asimismo, indicó que tras más de un año de las muertes, la Fiscalía no ha dado detalles sobre las investigaciones de esos casos, no obstante, desde el inicio aseguraron que los cuerpos de seguridad no tenían responsabilidad alguna.

Por otra parte, advirtió las precarias condiciones de detención a la que son sometidos los ciudadanos, que además son víctimas de tratos crueles, inhumanos o degradantes.

"La Misión expresa preocupación por las condiciones de salud de las personas detenidas a la luz de las muertes bajo custodia del Estado".