Reservas de oro en Latinoamérica: Venezuela a la cabeza, Colombia entre las últimas

El oro es uno de los metales más valiosos del mundo. Se le considera un “metal precioso” por su rareza, durabilidad y alta demanda en sectores clave como la joyería, la electrónica y las finanzas.

A diferencia de otros materiales, el oro no se oxida ni pierde su brillo con el paso del tiempo. Además, es fácil de moldear y difícil de encontrar en grandes cantidades en la naturaleza, lo que lo convierte en un recurso limitado y, por tanto, aún más valioso.

Actualmente, su precio ha registrado un aumento notable. Solo en lo que va del año, el valor del oro ha subido un 21,6%, según datos de Bloomberg. Esta tendencia refuerza su rol como activo estratégico: muchos bancos centrales lo utilizan para respaldar sus monedas y fortalecer la estabilidad de sus economías.

En América Latina, varios países mantienen reservas significativas de este metal. De acuerdo con cifras del Consejo Mundial del Oro citadas por el Colegio Departamental de Economistas de Tarija, en Bolivia, los países con mayores reservas hasta marzo de este año son:

Venezuela: 161,2 toneladas

161,2 toneladas Brasil: 129,7 toneladas

129,7 toneladas México: 120,2 toneladas

120,2 toneladas Perú: 34,7 toneladas

34,7 toneladas Ecuador: 26,3 toneladas

26,3 toneladas Bolivia: 22,5 toneladas

22,5 toneladas Guatemala: 6,9 toneladas

6,9 toneladas Colombia: 4,7 toneladas

En el caso de Venezuela, se aclara que no existen datos oficiales actualizados desde 2018. Sin embargo, informes anteriores indican una fuerte caída en sus reservas debido a la monetización del oro y a litigios internacionales. Es decir, el país vendió parte de su oro para obtener liquidez o enfrentarse a procesos legales.

Algo similar ocurrió en Bolivia y en el propio Venezuela: ambos gobiernos recurrieron a sus reservas como fuente de financiación rápida frente a la caída de ingresos fiscales y el aumento del gasto público.

Por su parte, el Banco Central de Reserva del Perú reportó en 2021 una reserva estable de 34,67 toneladas, sin actualizaciones recientes.

A nivel global, el país con mayores reservas de oro es Estados Unidos, con aproximadamente 8.133 toneladas, seguido por Alemania con 3.352 toneladas y Italia, que posee cerca de 2.452 toneladas, según datos del Consejo Mundial del Oro.