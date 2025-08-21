Colombia y Venezuela, entre los países con mayor riqueza de lenguas indígenas vivas en el mundo

La preservación de las lenguas indígenas no solo es un acto cultural, sino un compromiso con la historia, la identidad y el conocimiento ancestral de los territorios.

Cada lengua contiene saberes únicos sobre la relación con la tierra, la medicina natural, la espiritualidad y la sostenibilidad, que forman parte esencial del patrimonio intangible de la humanidad.

El Instituto Cervantes ha destacado recientemente los países hispanoamericanos donde aún pervive con fuerza el habla indígena. Se trata de territorios donde las lenguas originarias han tenido históricamente un peso demográfico y cultural considerable.

Los cinco países con mayor diversidad de lenguas indígenas en uso:

México – 68 lenguas

Colombia – 65 lenguas

Perú – 48 lenguas

Venezuela – 37 lenguas

Bolivia – 33 lenguas

Estos países representan un núcleo fundamental para la diversidad lingüística del continente. La cifra hace referencia a las lenguas indígenas que actualmente siguen siendo habladas, a pesar de los procesos de colonización, migración forzada y desplazamiento cultural.

Sin embargo, esta riqueza lingüística enfrenta una amenaza real: muchas lenguas están en peligro de extinción. Factores como la discriminación, la migración hacia las ciudades, la pérdida de interés entre las nuevas generaciones y la falta de políticas educativas efectivas han contribuido a la reducción del número de hablantes.

En contraste, países como El Salvador, con solo una lengua indígena reconocida en uso, o Chile, Honduras y Nicaragua, con apenas seis lenguas activas cada uno, muestran los efectos de una pérdida lingüística acelerada.

Frente a esta situación, la comunidad internacional ha establecido fechas clave para promover la protección y visibilidad de estas lenguas. Cada 21 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna, una iniciativa de la UNESCO para recordar la importancia de todas las lenguas como vehículo de derechos y diversidad cultural.

Asimismo, el 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, proclamado por las Naciones Unidas, con el fin de reconocer el valor de sus tradiciones, lenguas y formas de vida.