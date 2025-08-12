Demolición de icónico restaurante chino en Caracas se hizo sin el consentimiento de su dueño

En días pasados fue noticia la demolición del incónico restaurante del dragón en Las Mercedes de Caracas, Ho Kow, porque significaba la desaparición de un emblema de la gastronomía asiática en la capital venezolana.

Lo que el país no sabía es que esta demolición había sido ejecutada de manera exprés sin el consentimiento de su dueño y apoderado familiar, Alberto Fung Mok, quien se encuentra en pleno litigio de la propiedad.

Restaurante chino cerrado

"Me encuentro en el inmueble perteceniente a mi familia y mío pido celeridad en la investigación que fue asignada en la Fiscalía 84", a cargo de Moisés Alejandro García Velásquez, dice en un Alberto Fung Mok, quien con ojos desorientados camina sobre las ruinas de lo que fue el dragón chino de Las Mercedes.

Lo demolieron sin su consentimiento, y está planeada una nueva construcción en las mismas condiciones: sin resolver la disputa.

Él mismo había puesto un cerco con cinta amarilla para impedir cualquier acción, luego que la alcaldía de Baruta constatara que era quien tenía los permisos, pese a un litigio de casi 12 años en la Sala Constitucional del TSJ a favor de la familia Fun Hung, pero que sigue en desarrollo por orden de la Fiscalía.

"Tenemos que llegar a quiénes son estas personas que no sabemos, que demolieron mi inmueble una propiedad familiar de muchos años", dice.