Viernes, 16 de enero de 2026
Gustavo Petro

Reunión Trump-Petro: ¿por qué es tan importante este encuentro en la Casa Blanca?

enero 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
Daniel Jerez, editor político de La FM, y Catherine Leal de Noticias RCN, hablaron en Club de Prensa Colombia de NTN24.

En un movimiento crucial para las relaciones bilaterales, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha confirmado que se reunirá con el expresidente Donald Trump el próximo 3 de febrero en la Casa Blanca.

La reunión, anunciada por Petro en un reciente consejo de ministros, busca fortalecer los lazos entre ambos gobiernos, centrándose en el combate contra el narcotráfico, un tema que ha tensado las relaciones en el pasado.

Petro resaltó que el encuentro le permitirá exponer directamente a Trump su propuesta para enfrentar el tráfico de cocaína, además de abordar el impacto del consumo de drogas en Estados Unidos.

Sin embargo, el camino hacia esta reunión no ha estado libre de obstáculos. El presidente colombiano ha enfrentado críticas tras una serie de tensos intercambios con Trump, que derivaron en la cancelación de su visa tras declaraciones sobre el conflicto en Gaza y referencias a las Fuerzas Armadas de EE. UU.

El contexto de esta reunión se ve aún más intrincado por las recientes tensiones regionales, específicamente las acciones de EE.UU. respecto a Venezuela. La captura de Nicolás Maduro y su extradición a Nueva York marcan un cambio en la geopolítica latinoamericana, dejando claro que la influencia estadounidense sigue firme en la región.

Esta cita en Washington D.C. no solo promete abordar la cooperación en la lucha antidrogas sino que, como afirman analistas, requiere una diplomacia efectiva para reparar cualquier fisura existente.

Daniel Jerez, editor político de La FM, opina que, "aunque la reunión es tardía, es un paso necesario para recalibrar una relación que beneficia a ambos países". Las expectativas giran en torno a que Petro presente un plan claro de acción contra las drogas que incluya el fortalecimiento de las fronteras y colaboraciones multinacionales.

Sin embargo, hay quienes se muestran escépticos sobre el resultado. Catherine Leal de Noticias RCN sugiere que los compromisos deben ser tangibles y se pregunta si las tropas estadounidenses podrían desempeñar un papel más activo en el monitoreo de regiones críticas, algo que bajo la actual administración Petro parece improbable.

