Piden la extradición de Nicolás Maduro desde Estados Unidos a Argentina

Este miércoles, la justicia de Argentina solicitó a Estados Unidos la extradición del capturado jefe del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, quien fue arrestado el pasado 3 de enero durante una incursión militar estadounidense en Caracas, bajo acusaciones de narcotráfico y terrorismo.

De acuerdo con una resolución judicial, la solicitud se realiza con el fin de que Maduro, quien se encuentra detenido en Nueva York, sea indagado en una causa por crímenes de lesa humanidad en territorio argentino.

Un juez de ese país libró un "exhorto internacional a los Estados Unidos de América, a efectos de solicitar la extradición de Nicolás Maduro Moros", con el objetivo de que sea indagado en dicha investigación bajo el principio de "jurisdicción universal".

Para el año 2024, la justicia argentina pidió la captura internacional del ahora derrocado dictador venezolano en dicha causa, la cual derivó de dos denuncias interpuestas por la Fundación de George y Amal Clooney (CFJ, en inglés) y, separadamente, por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD).

La solicitud surgió después de que en 2023 ambas organizaciones denunciaron al régimen de Maduro por violaciones a los derechos ante la justicia de Argentina, aludiendo al principio de jurisdicción universal. Posteriormente, ambas querellas fueron unificadas a una sola.

El aparato judicial del país latinoamericano determinó la existencia de "un plan sistemático de represión, desaparición forzada de personas, tortura, homicidios y persecución contra una porción de la población civil" a partir desde 2014 "hasta el presente", por lo que ordenó las capturas de Maduro y su ministro de Interior y segundo del chavismo, Diosdado Cabello.