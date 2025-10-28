NTN24
Martes, 28 de octubre de 2025
Gobierno de Estados Unidos

Revelan audaz plan propuesto al piloto de Maduro para entregarlo a EE. UU. y resurgen las dudas sobre la posibilidad de "traición" al líder del régimen

octubre 28, 2025
Por: Redacción NTN24
José Adán Gutiérrez, comandante retirado de las Fuerzas Armadas de EE. UU., ofreció una entrevista en El Informativo USA de NTN24.

Un agente federal de Estados Unidos le presentó hace varios meses una propuesta audaz al piloto principal de Nicolás Maduro para entregar al líder del régimen, según reveló AP.

El informe de la agencia señala que lo único que debía hacer el piloto era desviar de forma disimulada el avión del presidente venezolano a un lugar donde las autoridades estadounidenses pudieran detenerlo.

El agente Edwin López le ofreció una reunión clandestina al piloto y le prometió que harían que el aviador se convirtiera en un hombre muy rico.

Aunque el piloto no hizo ningún acuerdo, le dio su número de celular al agente e intercambió mensajes de texto con él a través de una aplicación de mensajería cifrada por varios meses.

Esta revelación ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que Maduro sea entregado por alguno de sus principales allegados.

José Adán Gutiérrez, comandante retirado de las Fuerzas Armadas de EE. UU., ofreció una entrevista en El Informativo USA de NTN24 para hablar del tema.

