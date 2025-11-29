NTN24
Sábado, 29 de noviembre de 2025
Copa Libertadores

El golazo que le dio a Flamengo su cuarta Copa Libertadores tras derrotar al Palmeiras

noviembre 29, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Flamengo campeón de la Copa Libertadores / FOTO: EFE
Un solitario gol del experimentado Danilo fue suficiente para consagrarse campeón del máximo torneo de clubes sudamericano.

El Flamengo de Filipe Luís se consagró campeón de la Copa Libertadores de América tras vencer 1-0 al Palmeiras este sábado en la final brasileña, en Lima, con gol del central Danilo.

Equipo de autor, con la firma de un entrenador joven que apenas asumió el mando el año pasado, el Fla se convierte en el primer club de Brasil que gana el tetracampeonato en el máximo torneo de clubes del fútbol sudamericano, al sumar el triunfo de 2025 a los obtenidos en 1981, 2019 y 2022.

o

Danilo aprovechó un córner cobrado por el creativo uruguayo Giorgian de Arrascaeta para anotar de cabeza en el minuto 67, un tanto que desató el éxtasis de millares de aficionados rubro-negros en las tribunas del Estadio Monumental de Lima.

El Flamengo tiene ahora la posibilidad de un doblete, pues lidera la liga brasileña con cinco puntos de ventaja sobre el Palmeiras y apenas dos partidos por jugar.

Así fue el gol del título de Flamengo en la Copa Libertadores:

