Revelan el exorbitante valor de las joyas reales robadas del museo del Louvre

El botín robado del Louvre durante el atraco del fin de semana está valorado en más de 100 millones de dólares, declaró el martes un fiscal francés, mientras aumentaba la vigilancia sobre la seguridad en las instituciones culturales del país.

El domingo, los ladrones se llevaron joyas reales de valor incalculable del museo del Louvre en un descarado robo a plena luz del día que duró tan solo siete minutos.

"La conservadora del Louvre estimó los daños en 88 millones de euros", o 102 millones de dólares, declaró la fiscal de París, Laure Beccuau, calificándola de suma "extraordinaria".

Pero Beccuau señaló que la mayor pérdida fue para el patrimonio histórico de Francia, y añadió que los ladrones no se embolsarían todo el botín si tuvieran "la pésima idea de fundir estas joyas".

Este robo es el más reciente en museos franceses en los últimos meses y ha obligado a las autoridades a redoblar las medidas de protección. En otro caso, un fiscal declaró el martes que una mujer china fue acusada de participar en el robo de pepitas de oro valoradas en más de un millón de dólares de otro museo de París el mes pasado.

Decenas de investigadores seguían buscando a los culpables del domingo, partiendo de la teoría de que se trataba de un grupo de delincuencia organizada que subió por una escalera de un camión para entrar al museo y dejó caer una corona con diamantes al huir.

Beccuau confirmó que cuatro personas estuvieron involucradas en el robo del domingo y afirmó que las autoridades estaban analizando las huellas dactilares encontradas en el lugar de los hechos.

Los detectives revisaban las grabaciones de las cámaras de vídeo de los alrededores del Louvre, así como de las principales autopistas que salen de París, en busca de rastros de los cuatro ladrones, que escaparon en motonetas.

El robo ha reavivado la polémica sobre la falta de seguridad en los museos franceses, después de que otras dos instituciones fueran asaltadas el mes pasado.

Un informe del Tribunal de Cuentas de Francia, consultado por AFP y que abarca el período comprendido entre 2019 y 2024, señala un retraso persistente en las mejoras de seguridad del Louvre. Solo una cuarta parte de un ala estaba protegida por videovigilancia.

En enero, el presidente del Louvre, Laurence des Cars, advirtió a la ministra de Cultura, Rachida Dati, de un preocupante nivel de obsolescencia, citando la urgente necesidad de importantes renovaciones.

El ministro del Interior, Laurent Núñez, anunció el lunes que reforzaría la seguridad en el exterior de las instituciones culturales.

En el robo del domingo, los ladrones estacionaron un camión con una escalera extensible, como las que usan las empresas de mudanzas, debajo de la Galería Apolo del museo poco después de su apertura, trepando y utilizando herramientas de corte para atravesar una ventana y abrir las vitrinas y robar las joyas.

Se llevaron ocho piezas invaluables, incluyendo un collar de esmeraldas y diamantes que Napoleón I regaló a su esposa, la emperatriz María Luisa, y una diadema que perteneció a la emperatriz Eugenia, adornada con casi 2000 diamantes.

El museo respondió el martes a las críticas sobre la fragilidad de las vitrinas que protegían las joyas, afirmando que se instalaron en 2019 y que "representaban una mejora considerable en términos de seguridad".

El mes pasado, unos delincuentes irrumpieron en el Museo de Historia Natural de París y se llevaron pepitas de oro valoradas en más de 1,5 millones de dólares.

Las autoridades francesas anunciaron el martes que una mujer china de 24 años fue acusada y detenida en ese caso tras ser arrestada en Barcelona mientras intentaba deshacerse de casi un kilogramo de piezas de oro fundido.

También el mes pasado, unos ladrones robaron dos platos y un jarrón de un museo en la ciudad de Limoges, en el centro del país, con pérdidas estimadas en 7,6 millones de dólares.

"Los museos son cada vez más objeto de persecución por las valiosas obras que albergan", según la Oficina Central para la Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales.

Los sindicatos se han quejado de la reducción de puestos de personal de seguridad en el Louvre, a pesar del aumento vertiginoso de la asistencia al mundialmente famoso museo, cuyas extensas colecciones incluyen la Mona Lisa.

"No podemos prescindir de la vigilancia física", declaró un representante sindical.

El Louvre cerró el martes como de costumbre, tras haber permanecido cerrado el domingo y el lunes tras el robo, dejando a multitudes de turistas decepcionados.