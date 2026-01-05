Revelan retrato de Nicolás Maduro en su primera comparecencia ante la justicia de Estados Unidos

La agencia de noticias Reuters reveló este lunes los bocetos de uno de los momentos de la comparecencia de Nicolás Maduro ante un tribunal de Nueva York.

En el retrato se observa a Maduro escuchando lo que podrían ser los cargos en su contra ante la justicia estadounidense con una expresión en la que parece que se encontraba ligeramente preocupado.

Este lunes, en su primera comparecencia ante un tribunal en Nueva York, el dictador venezolano Nicolás Maduro se declaró "no culpable" de los cargos de los que se le acusa.

El juez Alvin K. Hellerstein es el encargado del caso de Maduro, quien compareció vistiendo una camisa azul marino de manga corta sobre un uniforme naranja de prisión y auriculares, probablemente para ser traducido.

Al pedirle que se identificara, Maduro lo hizo llamándose presidente de la República de Venezuela y diciendo que está allí "secuestrado".

Tras esto, hablando en español, dijo que fue capturado en su casa en Caracas, Venezuela. Al empezar a hablar rápidamente, el juez Hellerstein lo interrumpió, diciéndole que "ya habrá tiempo y lugar para profundizar en todo esto".

Posteriormente, Maduro dijo tener el escrito de acusación en sus manos "por primera vez", a lo que el juez Hellerstein preguntó: "¿Quiere que se lo lea?", lo que fue respondido por Maduro con una corta frase "prefiero leerlo personalmente".

Luego de esto, se declaró inocente. "Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente (…) sigo siendo presidente de mi país”.

Cilia Flores, esposa del dictador y que es defendida por Mark E. Donnelly, un jurista experto en delitos fiscales que trabajó más de una década con el Gobierno de Estados Unidos en el Departamento de Justicia, tomó la misma determinación y se declaró "no culpable".

El abogado de Maduro, Barry Pollack, dijo por su parte que Maduro "no está buscando la liberación bajo fianza en este momento" pero que podría hacerlo más adelante y abrió la puerta para futuras mociones sobre el papel de Maduro como jefe de un estado soberano y agregó que "hay preguntas sobre la legalidad de su secuestro militar".

Asimismo, Pollack señaló que Maduro tiene problemas de salud que requerirán atención, y el abogado de Flores afirma que tiene lesiones más graves que también requerirán atención, sin dar más detalles.

Tras las intervenciones, el juez Hellerstein anunció que los verá a todos en la sala el 17 de marzo para la próxima audiencia.

Maduro enfrenta acusaciones de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

Maduro cayó en la madrugada del sábado cuando Estados Unidos llevó a cabo un ataque sobre varias instalaciones militares en Venezuela, que dejaron como resultado su captura y la de su esposa, Cilia Flores.

El histórico operativo se llevó a cabo de manera "quirúrgica" y tuvo como objetivo instalaciones militares de gran importancia para el régimen venezolano.

Tras esto, el régimen de Venezuela se encuentra bajo el poder los hermanos Rodríguez. Delcy Rodríguez se juramentó este lunes como presidente encargada de Venezuela ante una Asamblea Nacional ilegítima tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, en una operación de las fuerzas militares estadounidenses realizada en la madrugada del pasado sábado.

El pasado domingo, en una entrevista telefónica con la revista The Atlantic, Trump aseguró que, si Rodríguez no hace lo correcto, "pagará un precio muy alto, probablemente mayor que Maduro".

El líder republicano fue enfático al afirmar que no tolerará lo que describió como un rechazo desafiante por parte de Rodríguez a la operación militar estadounidense que dejó como resultado la captura de Nicolás Maduro.