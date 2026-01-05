NTN24
Lunes, 05 de enero de 2026
Cae Maduro en Venezuela

Ahora el régimen de Venezuela en manos de los Rodríguez: Delcy jura como presidente (e.) ante una Asamblea Nacional ilegítima que dirige su hermano Jorge

enero 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Delcy Rodriguez y Jorge Rodrígez - Foto: AFP
Este lunes, la Asamblea ilegítima inició un nuevo período de sesiones en medio de la captura de Nicolás Maduro.

El régimen de Venezuela se encuentra bajo el poder los hermanos Rodríguez. Delcy Rodríguez se juramentó este lunes como presidente encargada de Venezuela ante una Asamblea Nacional ilegítima tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, en una operación de las fuerzas militares estadounidenses realizada en la madrugada del pasado sábado.

Rodríguez fue juramentada por su hermano Jorge Rodríguez, quien también se posesionó como presidente de la Asamblea ilegítima de Venezuela.

Además, hicieron presencia dos fichas claves del chavismo, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, quienes fungen como ministro del Interior y Defensa, respectivamente.

Cabe recordar que tras la detención de Maduro, Delcy, quien fungía como vicepresidente, asumió en el cargo y ahora lidera el régimen chavista en Venezuela.

"Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos como rehenes, el presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores", dijo Rodríguez tras su juramentación.

Una de las primeras decisiones tomadas por el régimen madurista en cabeza de Delcy Rodríguez fue decretar el estado de conmoción exterior, con el cual se ordena a la policía "iniciar de inmediato la búsqueda y captura a nivel nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo al ataque armado de Estados Unidos", según dice el texto del decreto publicado este lunes.

Este decreto se encontraba vigente desde el pasado sábado, pero se hizo oficial este lunes.

Temas relacionados:

Cae Maduro en Venezuela

Régimen de Maduro

Delcy Rodríguez

Jorge Rodríguez

Nicolás Maduro

