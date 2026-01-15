Murió Gloria Rocha, directora de doblaje de Dragon Ball, el mismo día de su cumpleaños

El mundo del entretenimiento llora la muerte de la actriz y directora de doblaje mexicana Gloria Rocha, quien falleció a la edad de 94 años este miércoles 14 de enero, mismo día en el que cumplía años.

Rocha, quien dio voz a Miss Piggy en “The Muppet” y a Oliva en “Popeye”, era conocida en vida como “La Madrina”. Su muerte fue confirmada por colegas y miembros del gremio a través de redes sociales.

Uno de ellos fue el actor de doblaje Carlos Olízar, quien mediante la plataforma X publicó una emotiva despedida, resaltando su dirección de doblaje en Dragon Ball.

“Se nos fue la querida Gloria Rocha “La Madrina” quien armó el cast que amamos en Dragon Ball. Gracias a ella entré al mundo del doblaje y fue la primera que me dio la oportunidad de actuar profesionalmente en esta especialidad. No importa lo que suceda, sonreiré el día de hoy”, escribió Olízar.

De acuerdo con el medio mexicano El Universal, Gloria Rocha inició su carrera profesional en Rivatón de América a finales de la década de 1950. Posteriormente, hizo parte de otras compañías del sector como CINSA, Producciones Salgado e Intertrack, Auditel, entre otras.

La actriz era hermana del también actor de doblaje Abel Rocha.

Aunque se destacó por su participación en importantes proyectos, es reconocida principalmente por ser la directora de la franquicia de Dragon Ball, en la que participó de 1994 a 2000, según El Universal.

Su principal labor era seleccionar las voces de cada uno de los personajes.