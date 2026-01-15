NTN24
Jueves, 15 de enero de 2026
Jueves, 15 de enero de 2026
Entretenimiento

Murió Gloria Rocha, directora de doblaje de Dragon Ball, el mismo día de su cumpleaños

enero 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Dragon Ball Z - AFP
Dragon Ball Z - AFP
El deceso fue confirmado por colegas y miembros del gremio a través de redes sociales.

El mundo del entretenimiento llora la muerte de la actriz y directora de doblaje mexicana Gloria Rocha, quien falleció a la edad de 94 años este miércoles 14 de enero, mismo día en el que cumplía años.

Rocha, quien dio voz a Miss Piggy en “The Muppet” y a Oliva en “Popeye”, era conocida en vida como “La Madrina”. Su muerte fue confirmada por colegas y miembros del gremio a través de redes sociales.

o

Uno de ellos fue el actor de doblaje Carlos Olízar, quien mediante la plataforma X publicó una emotiva despedida, resaltando su dirección de doblaje en Dragon Ball.

“Se nos fue la querida Gloria Rocha “La Madrina” quien armó el cast que amamos en Dragon Ball. Gracias a ella entré al mundo del doblaje y fue la primera que me dio la oportunidad de actuar profesionalmente en esta especialidad. No importa lo que suceda, sonreiré el día de hoy”, escribió Olízar.

o

De acuerdo con el medio mexicano El Universal, Gloria Rocha inició su carrera profesional en Rivatón de América a finales de la década de 1950. Posteriormente, hizo parte de otras compañías del sector como CINSA, Producciones Salgado e Intertrack, Auditel, entre otras.

La actriz era hermana del también actor de doblaje Abel Rocha.

Aunque se destacó por su participación en importantes proyectos, es reconocida principalmente por ser la directora de la franquicia de Dragon Ball, en la que participó de 1994 a 2000, según El Universal.

Su principal labor era seleccionar las voces de cada uno de los personajes.

Temas relacionados:

Entretenimiento

Muerte

Actriz

Celebridades

Televisión

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Usar presos como moneda de cambio es un comercio de carne humana": Felipe González, expresidente del gobierno español

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Trump tendría en María Corina una tremenda aliada para manejar una situación en Venezuela”: analista sobre el encuentro entre los líderes políticos en Washington

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Sancionada y sin apoyo: corresponsal revela que Delcy Rodríguez intentó neutralizar el encuentro de María Corina Machado con Trump

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Estamos presionando para la liberación de todos aquellos que se encuentran en El Rodeo I": Familiar de preso político en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Rafael Correa y la dictadura venezolana: una alianza que agudizó la crisis económica en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro no negoció porque era rehén de los iraníes y los cubanos, y le llegaron a decir que, si claudicaba, lo borraban del mapa": Antonio Ledezma

Ver más

Videos

Ver más
Felipe González, expresidente del Gobierno de España
Felipe González

"EE. UU. no puede tratar a María Corina Machado como si no representara nada; espero que esto se corrija cuando se vean en la Casa Blanca": Felipe González

Nicolás Maduro | Foto EFE
Presos políticos

Exiliados y víctimas del régimen envían cartas a Maduro en la cárcel para desahogar el dolor y los abusos que dejó la dictadura

María Corina Machado y Donald Trump | Foto AFP
María Corina Machado

“Trump tendría en María Corina una tremenda aliada para manejar una situación en Venezuela”: analista sobre el encuentro entre los líderes políticos en Washington

Diosmer Daniel Rumbos García - Foto Archivo
Excarcelaciones en Venezuela

Hermana del teniente venezolano Diosmer Rumbos habla en NTN24 sobre el caso de su familiar tras excarcelaciones: “Nunca se presentaron pruebas específicas”

Reencuentro de los periodistas Nicmer Evans y Carlos Julio Rojas con sus familias tras ser excarcelados
Excarcelaciones en Venezuela

Así fueron captados reencuentros de Nicmer Evans y Carlos Julio Rojas con sus familias tras ser excarcelados en Venezuela

Más de Entretenimiento

Ver más
Luis Díaz y Silvestre Dangond | Foto: EFE
Luis Díaz

La Guajira se toma Alemania: así fue el encuentro entre Luis Díaz y el cantante Silvestre Dangond en la sede deportiva del Bayern Múnich

Yeison Jiménez, cantante colombiano / FOTO: AFP
Colombia

Luto en la música colombiana: murió el cantante Yeison Jiménez en un accidente aéreo

'Woody' de 'Toy Story' y 'Super Mario'-Foto: EFE
Toy Story 5

'Toy Story 5', 'El diablo viste a la moda 2', 'Super Mario Galaxy' y otras películas esperadas para ver en familia durante el primer semestre del 2026

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, entre el realismo y la moral democrática

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Presidente de Corea del Norte, Kim Jong Un | Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

Corea del Norte calificó ataque de Estados Unidos en Venezuela como una “grave violación de la soberanía”

Remodelación estadio Metropolitano - Foto: X @AlejandroChar
Barranquilla

Así será la remodelación de la casa de la selección Colombia: el proyecto de ampliación ya fue adjudicado

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Cae Maduro en Venezuela

"María Corina Machado es fantástica; queremos una transición, pero la mayoría de la oposición está en el exilio y debemos pensar en las próximas semanas": Marco Rubio

Nayib Bukele, presidente de El Salvador - Foto: EFE
Nayib Bukele

Penas de más de 1.300 años contra pandilleros en El Salvador: ¿justicia o propaganda del gobierno de Bukele?

Luis Díaz y Silvestre Dangond | Foto: EFE
Luis Díaz

La Guajira se toma Alemania: así fue el encuentro entre Luis Díaz y el cantante Silvestre Dangond en la sede deportiva del Bayern Múnich

Yeferson Soteldo, futbolista venezolano - Foto de referencia: EFE
Cae Maduro en Venezuela

La confusión que generó el video de Yeferson Soteldo tras la captura de Nicolás Maduro: “es a favor o no”

El nuevo alcalde demócrata de Nueva York, Zohran Mamdani. (EFE)
Zohran Mamdani

"Quieren saber si la izquierda puede gobernar": Zohran Mamdani en juramentación como nuevo alcalde de Nueva York

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre