Rusia catalogó dentro de “organizaciones indeseables” a prestigiosa universidad de los Estados Unidos

La administración de Vladimir Putin entregó una lista de más de 300 organizaciones, medios de comunicación e instituciones académicas como entidades “indeseables”, listado dentro del cual se encuentra una prestigiosa universidad de los Estados Unidos.

Este viernes, Rusia incluyó a la Universidad de Stanford dentro de una lista negra de “organizaciones indeseables”, situación que le prohíbe a los rusos adelantar estudios en la universidad norteamericana, de la cual a lo largo de la historia han salido más de 30 premios Nobel.

Ser declarada "indeseable" prohíbe de hecho a las entidades operar en Rusia y hace que quienes colaboren con ellas se expongan a un procedimiento penal, bajo la ley aprobada en el año 2015.

Junto a la Universidad de Stanford, también fueron incluidas más de 300 organizaciones de derechos humanos, oenegés, instituciones académicas y medios de comunicación independientes, dentro de las cuales figuran otras entidades provenientes de los Estados Unidos, como las instituciones de Yale y Berkeley, el grupo de derechos humanos Human Rights Watch y la ONG anticorrupción Transparency International.

El Kremlin se caracteriza por ser una nación que de manera habitual califica de “indeseable” a entidades y organizaciones que considera que alertan tanto su orden constitucional como la seguridad nacional.

Cabe destacar que esta medida se aplica tras la aprobación de una controvertida ley aprobada en 2015, pero la cual se aplicaba de manera esporádica antes de la guerra entre Ucrania y Rusia, por medio de la cual se puede prohibir a organizaciones extranjeras por considerarlas una amenaza para la seguridad nacional.

Desde que envió tropas a Ucrania en 2022, el Kremlin no solo ha reprimido la oposición a la guerra, sino que también ha llevado a cabo una ofensiva más amplia contra la disidencia, de una magnitud no vista desde la época soviética.

No obstante, cabe destacar que desde la Universidad de Stanford han egresado 36 ganadores del Premio Nobel desde su fundación en 1885.