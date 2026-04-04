Rusia evacuó a 198 trabajadores de la planta nuclear iraní de Bushehr impactada por un proyectil

Rusia comenzó este sábado la evacuación de 198 empleados de la central de Bushehr, en Irán, poco después de que un proyectil impactara cerca de la instalación, indicó el director general de la agencia nuclear rusa Rosatom, Alexéi Lijachov, a medios de su país.

"Según lo previsto, hoy comenzamos la fase principal de la evacuación. Unos 20 minutos después de ese desafortunado ataque, los autobuses partieron de la estación de Bushehr hacia la frontera irano-armenia. 198 personas, para ser precisos: esta es la mayor evacuación", declaró Lijachov, citado por la agencia de noticias TASS.

En medio de los ataques de Israel y Estados Unidos en la zona central nuclear iraní de Bushehr (sur), que no dañó las instalaciones según un medio estatal, se conoció que una persona falleció en el lugar.

"A raíz de los ataques criminales estadounidense-sionistas, este sábado por la mañana, hacia las 08H30, un proyectil impactó en una zona cercana a la central nuclear de Bushehr, en el suroeste", señaló la agencia oficial Irna.

Añadió que un agente de seguridad del recinto ha fallecido, pero no se han registrado daños en las instalaciones de la central.

Entretanto, el ejército israelí emitió el sábado una alerta de evacuación urgente a los residentes de la ciudad costera de Tiro, en el sur del Líbano, ante los ataques previstos contra objetivos de Hezbolá.

"Alerta urgente a los residentes de Tiro... La actividad terrorista de Hezbolá obliga a las FDI a actuar con determinación contra ella", declaró el coronel Avichay Adraee, portavoz militar en árabe, en la emisora X.

"Por su seguridad, les pedimos que evacuen sus hogares de inmediato, según la zona indicada en el mapa, y se dirijan al norte del río Zahrani", añadió, precisando que la zona abarcaba el campamento de refugiados de Burj al-Shamali.