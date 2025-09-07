Rusia lanzó su mayor bombardeo aéreo desde el comienzo de la guerra y alcanzó la sede del Gobierno de Ucrania

Durante la madrugada del domingo 7 de septiembre, Rusia lanzó su mayor ataque aéreo desde la invasión a Ucrania y mató a cuatro personas e incendió la sede del Gobierno en Kiev.

Se trata del primer bombardeo que afecta al Gabinete de Ministros de Ucrania, un enorme complejo gubernamental en el corazón de la capital del país que se vio envuelto en llamas en el techo.

Además del edificio oficial, los ataques rusos con drones también dañaron varias edificaciones de gran altura en Kiev, según los servicios de emergencia.

El presidente Volodímir Zelenski, quien advirtió que el hecho prolongaría la guerra, informó que "el edificio del Gabinete de Ministros resultó dañado; se produjo un incendio en los pisos superiores".

"Lamentablemente, cuatro personas murieron y más de 44 resultaron heridas en Ucrania. Nuestros rescatistas y servicios de emergencia siguen lidiando con las consecuencias del ataque en todo el país", precisó en un mensaje publicado en su cuenta de Telegram.

Rusia no ha mostrado señales de detener su invasión de Ucrania, que ya lleva tres años y medio, a pesar de los esfuerzos de Estados Unidos por negociar un acuerdo de cese al fuego que conlleve a la paz.

"Estos asesinatos ahora, cuando la verdadera diplomacia podría haber comenzado hace mucho tiempo, son un crimen deliberado y una prolongación de la guerra. Washington ha declarado repetidamente que se impondrán sanciones por negarse a dialogar. Debemos implementar todo lo acordado en París. También contamos con la implementación de todos los acuerdos para fortalecer nuestra defensa aérea. Cada sistema adicional salva a los civiles de estos viles ataques. El mundo puede obligar a los criminales del Kremlin a dejar de matar; solo se necesita voluntad política", añadió Zelenski.

Uno de los ataques cayó sobre un edificio residencial de nueve pisos en el oeste de Kiev y mató al menos a dos personas, una madre y su hijo de dos meses, según reportaron los fiscales.

Dos personas más murieron y decenas resultaron heridas en ataques nocturnos en el este y sureste del país, dijeron las autoridades.

Rusia, que niega haber atacado a civiles en Ucrania, dijo que había atacado una planta y un centro logístico en Kiev. El Ministerio de Defensa aseguró que "no se llevaron a cabo ataques contra otros objetivos dentro de los límites de Kiev", negando explícitamente la responsabilidad por el ataque al edificio gubernamental.