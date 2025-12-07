Final de infarto en la F1: Lando Norris se proclamó campeón por apenas dos puntos pese a la presión de Max Verstappen

El piloto británico Lando Norris, de la escudería McLaren, se proclamó campeón del mundo de Fórmula 1 por primera vez en su carrera, tras acabar tercero en el Gran Premio de Abu Dabi.

Max Verstappen, el múltiple campeón y piloto de Red Bull necesitaba ganar en Abu Dabi y que Norris no entrara en el podio, pero el piloto británico de 26 años controló la carrera para acabar tercero, por detrás de su compañero australiano Oscar Piastri, quien también podía salir campeón.

Pese a no llevarse el Mundial, el tetracampeón del mundo ha protagonizado una magnífica temporada, siendo el único piloto en poder rivalizar con los McLaren y pese a estar a 104 puntos del liderato tras las primeras 15 carreras, ha acabado el Mundial a solo dos unidades de Norris (423 a 421).

El australiano Piastri, por su parte, finalizó el campeonato en tercera posición, con 410 puntos.

La salida fue limpia y los tres aspirantes a la corona mantuvieron las posiciones de la parrilla, con Vertappen primero, seguido por Norris y Piastri, que optó por una estrategia diferente a sus rivales al salir con neumáticos duros.

Solo George Russell (Mercedes), que partía cuarto y se vio superado por Charles Leclerc (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin).

Antes de acabar el primer giro, Norris sucumbió a la presión de su compañero Piastri y se vio relegado a la tercera posición, suficiente para ser campeón.

Tras la hazaña del británico, cuyo primer triunfo en una carrera de Fórmula 1 fue apenas en el Gran Premio de Miami de 2024, acabó además con la hegemonía de Max Verstappen y Lewis Hamilton en casi una década.

- Los diez últimos campeones de la Fórmula 1:

2025: Lando Norris (McLaren)

2024: Max Verstappen (Red Bull)

2023: Max Verstappen (Red Bull)

2022: Max Verstappen (Red Bull)

2021: Max Verstappen (Red Bull)

2020: Lewis Hamilton (Mercedes)

2019: Lewis Hamilton (Mercedes)

2018: Lewis Hamilton (Mercedes)

2017: Lewis Hamilton (Mercedes)

2016: Nico Rosberg (Mercedes)