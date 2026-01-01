Rusia pidió a EE. UU. que detenga la persecución a buque que se dirigía a Venezuela, según The New York Times

Rusia pidió a Estados Unidos que detenga su persecución a un buque petrolero que se dirigía a Venezuela y que ahora huye de los guardacostas estadounidenses en el océano Atlántico, informó el jueves el The New York Times.

El medio estadounidense citó a dos personas con conocimiento sobre la persecución al buque petrolero.

Las fuerzas estadounidenses llevan casi dos semanas persiguiendo al petrolero, que grupos marítimos han identificado como el Bella 1.

Rusia hizo la solicitud diplomática formal mientras Trump también busca negociar un acuerdo de paz que permita el fin de la guerra en Ucrania.

El Gobierno de Estados Unidos sancionó el miércoles a cuatro empresas por operar en el sector petrolero de Venezuela, un nuevo esfuerzo de la Administración republicana para presionar al régimen de Nicolás Maduro.

Se trata de las compañías Aries Global Investment Limited, Corniola Limited, Krape Myrtle Co Ltd y Winky International Limited, que fueron incluidas en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.

La entidad federal también identificó a cuatro petroleros como bienes bloqueados, ellos son los tanqueros Della y Valiant (ambas con bandera de Hong Kong), Nord Star (con bandera de Panamá) y Rosalind (con bandera de Guinea).

"Estos barcos, algunos de los cuales son parte de la flota fantasma de Venezuela, continúan brindando recursos financieros para impulsar el régimen ilegítimo y narcoterrorista de Maduro", señaló el Departamento del Tesoro en un comunicado.

En una declaración, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que "el Departamento del Tesoro seguirá implementando la campaña del presidente Trump para presionar al régimen de Maduro".

Hace unas semanas, Trump declaró un bloqueo contra los petroleros sancionados que naveguen desde y hacia Venezuela.

Las acciones de Washington tienen lugar en medio del despliegue militar en aguas internacionales contra carteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles atribuido a Maduro.

En el marco del despliegue, las fuerzas estadounidenses han realizado al menos 30 ataques contra embarcaciones que han sido señaladas de transportar drogas en acciones que dejan un saldo de más de 100 presuntos narcotraficantes muertos.