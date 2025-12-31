Plataforma especializada de rastreo reporta que dos buques petroleros llegaron recientemente a Venezuela pese a bloqueo de EE. UU. y que otros navegan hacia el país

La plataforma especializada de rastreo sobre envíos de petróleo crudo, 'TankerTrackers.com, Inc', reportó que al menos dos buques petroleros han ingresado a Venezuela en los últimos días y otros navegan hacia el país.

El reporte representa una señal del esfuerzo de la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA) del régimen de Nicolás Maduro por ampliar el almacenamiento flotante y seguir vendiendo crudo a pesar de que el bloqueo estadounidense ha reducido las exportaciones al mínimo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este mes un bloqueo de todos los buques sancionados que entren o salgan de aguas venezolanas como parte de una estrategia para presionar a Maduro.

La medida, que se suma a una larga lista de sanciones y ofensivas anunciadas por Estados Unidos contra el régimen venezolano, ha reducido las exportaciones de petróleo este mes a aproximadamente la mitad de su nivel de noviembre.

Estados Unidos ha incautado dos tanqueros completamente cargados de petróleo venezolano y sus buques están patrullando el mar Caribe y el Pacífico a propósito del despliegue naval ordenado por Trump que a su vez busca hacer frente a los carteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles, designado por Washington como Organización Terrorista Extranjera que asegura, es encabezada por Maduro.

Como parte de canjes y arreglos realizados desde que al país le fueron impuestas sanciones petroleras de Estados Unidos en 2019, el régimen de Maduro paga una larga lista de compras y servicios con petróleo, incluido servicio de deuda a China.

Los dos buques que se acercan a Venezuela forman parte de una flota utilizada por China y Caracas para cancelar el servicio de la deuda con crudo, según el servicio.

Entretanto, los únicos buques cargados que siguen saliendo normalmente son los de Chevron, que están zarpando a Estados Unidos bajo autorización de Washington, así como barcos más pequeños que transportan subproductos del petróleo y petroquímicos, según datos de transporte marítimo y documentos de PDVSA.

Una situación similar ocurrió en 2020 cuando Washington aumentó la presión sobre Maduro imponiendo sanciones a los principales socios comerciales de PDVSA, lo que obligó al país a recurrir a intermediarios poco conocidos para seguir vendiendo su petróleo a compradores chinos.

El servicio en línea también indicó que, aparte de los dos buques que bajo sanciones han llegado a Venezuela en los últimos días, otros dos que aún no lo están se acercan a sus costas.

El volumen de petróleo abordo de tanqueros sin partir aumentó a unos 16 millones de barriles, frente a los 11 millones de barriles de mediados de diciembre, de acuerdo con los datos de la plataforma.