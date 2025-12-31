EE. UU. anunció sanciones contra empresas que operan en el sector petrolero de Venezuela: "continúan brindando recursos financieros para impulsar el régimen ilegítimo y narcoterrorista de Maduro"

El Gobierno de Estados Unidos, en cabeza del presidente Donald Trump, sancionó a cuatro empresas por operar en el sector petrolero de Venezuela, un nuevo esfuerzo de la Administración republicana para presionar al régimen de Nicolás Maduro.

Se trata de las compañías Aries Global Investment Limited, Corniola Limited, Krape Myrtle Co Ltd y Winky International Limited, que fueron incluidas en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.

La entidad federal también identificó a cuatro petroleros como bienes bloqueados, ellos son los tanqueros Della y Valiant (ambas con bandera de Hong Kong), Nord Star (con bandera de Panamá) y Rosalind (con bandera de Guinea).

"Estos barcos, algunos de los cuales son parte de la flota fantasma de Venezuela, continúan brindando recursos financieros para impulsar el régimen ilegítimo y narcoterrorista de Maduro", señaló el Departamento del Tesoro en un comunicado.

En una declaración, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que "el Departamento del Tesoro seguirá implementando la campaña del presidente Trump para presionar al régimen de Maduro".

Hace unas semanas, Trump declaró un bloqueo contra los petroleros sancionados que naveguen desde y hacia Venezuela.

Las acciones de Washington tienen lugar en medio del despliegue militar en aguas internacionales contra carteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles atribuido a Maduro.

En el marco del despliegue, las fuerzas estadounidenses han realizado al menos 30 ataques contra embarcaciones que han sido señaladas de transportar drogas, dejando un saldo de más de 100 presuntos narcotraficantes muertos.