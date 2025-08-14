NTN24
Jueves, 14 de agosto de 2025
Intercambio de prisioneros

Rusia y Ucrania realizaron un intercambio en el que cada país entregó a 84 prisioneros de guerra

agosto 14, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Prisioneros de guerra ucranianos | Foto: AFP
Ambas partes han intercambiado este año a miles de prisioneros.

Este jueves se conoció que Rusia y Ucrania intercambiaron 84 prisioneros de guerra, según anunció el Ministerio de Defensa ruso, la víspera de una cumbre entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump.

De acuerdo con lo informado por el ministro de Defensa ruso, Andréi Beloúsov, “84 militares rusos volvieron del territorio controlado por el régimen de Kiev. A cambio, 84 prisioneros de guerra de las fuerzas armadas ucranianas fueron entregados”.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, confirmó el intercambio, indicando que incluyó tanto a militares como a civiles.

"Entre las personas liberadas hoy figuran civiles detenidos por los rusos desde 2014, 2016 y 2017" y soldados que participaron en la defensa de la ciudad portuaria de Mariúpol, asediada por el ejército ruso en 2022, señaló.

Según él, Emiratos Árabes Unidos desempeñó un papel de mediación en este intercambio, como en operaciones similares en el pasado.

Los intercambios de prisioneros y de cuerpos de soldados muertos son uno de los últimos ámbitos en los que Moscú y Kiev siguen cooperando, más de tres años y medio después del inicio de la ofensiva rusa contra Ucrania.

Ambas partes han intercambiado este año a miles de prisioneros, conforme a acuerdos alcanzados durante tres rondas de conversaciones directas en Estambul, de mayo a julio.

Estos intercambios son el único resultado concreto de esas reuniones.

En el último encuentro bajo este formato, en julio, las dos delegaciones solo pudieron constatar el "alejamiento" de sus posturas para poner fin al conflicto.

