Pleno del Congreso de Perú declaró persona no grata al precandidato colombiano, Daniel Quintero

El pleno del Congreso de Perú aprobó este jueves 13 de agosto una moción que declara como persona no grata al exalcalde de la ciudad colombiana de Medellín y precandidato presidencial, Daniel Quintero.

“Por unanimidad, el Pleno del Congreso aprobó la Moción 18499, por la cual acuerda rechazar y condenar enérgicamente las acciones del ciudadano colombiano Daniel Quintero Calle, por constituir una afrenta a la soberanía”, indicó el Congreso en su cuenta oficial de X.

La medida también “exhorta al Ejecutivo a prohibir su ingreso al territorio nacional” peruano.

“La moción también señala que el Congreso de la República del Perú respalda las acciones diplomáticas de la Cancillería de Perú en defensa de la soberanía y acuerda invitar a los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa al Pleno del Congreso, con la finalidad de informar sobre la situación y medidas adoptadas en el distrito de Santa Rosa”, precisó el Congreso.

La moción fue aprobada con 85 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, tras ser admitida a debate por unanimidad.

A través de sus redes sociales, Quintero divulgó a inicios de semana un video del momento en el que colocaba la bandera de Colombia en la isla Chinería.

En las imágenes se puede observar el momento en el que Quintero viaja por el río Amazonas en una pequeña embarcación y luego se baja en el territorio para colocar la bandera tricolor gigante.

“De ninguna manera dejaré perder el río Amazonas a manos de Perú, ya nos robaron demasiado con Panamá y el mar de San Andrés con Nicaragua. Nuestra Colombia se defiende con el alma y como presidente así lo haré”, dijo mientras realizaba el polémico acto.

La acción de Quintero se sumó a la tensión diplomática entre Bogotá y Lima por cuenta del reclamo del presidente colombiano, Gustavo Petro, sobre la isla de Santa Rosa de Loredo en el Amazonas.

Colombia y Perú mantienen una disputa histórica sobre su delimitación territorial en el río Amazonas, que con frecuencia cambia su cauce, genera nuevas islas y dificulta la demarcación de las líneas fronterizas.