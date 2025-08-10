NTN24
Domingo, 10 de agosto de 2025
Domingo, 10 de agosto de 2025
Gustavo Petro

“Sabemos por qué defiendes a Maduro”: congresista estadounidense María Elvira Salazar a Gustavo Petro

agosto 10, 2025
Por: Redacción NTN24
Desde Estados Unidos también hubo pronunciamientos a la orden dada por el presidente colombiano de respaldar a Venezuela ante una ofensiva militar.

Revuelo total en Colombia luego de que el presidente Gustavo Petro ofreciera su respaldo a Nicolás Maduro, el líder del régimen venezolano por el que Estados Unidos aumentó la recompensa a 50 millones de dólares, la más grande en la historia.

Transmito públicamente mi orden dada, como comandante de las fuerzas armadas de Colombia. Colombia y Venezuela son el mismo pueblo, la misma bandera, la misma historia. Cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el caribe. Es una contradicción fundamental a nuestro principio de libertad. Libertad o muerte, grito Bolívar, y el pueblo se sublevó”, escribió Petro.

o

Según el mandatario colombiano, Maduro, señalado por la Unión Americana como cabeza del llamado Cártel de Soles, le hay ayudado a perseguir narcotraficantes en la frontera. Sin embargo, desde 2020, y de acuerdo con investigaciones de la fiscalía de Estados Unidos y del distrito sur de Nueva York, el dictador estaría vinculado a actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas, así como una presunta colaboración con estructuras criminales como la extinta guerrilla colombiana de las FARC.

Petro además dijo estar preocupado por la autorización que, según The New York times, firmó Donald Trump para usar las fuerzas militares contra los cárteles de drogas en la región.

A las voces de rechazo contra la orden de Petro también se han unido otras importantes voces, líderes de opinión, como el expresidente colombiano Andrés Pastrana, el exministro Mauricio Cárdenas, la periodista Darcy Quinn, el abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, la congresista Lina Garrido, entre otros.

o

Otro duro cuestionamiento a las declaraciones de Petro llegaron desde Estados Unidos, a congresista republicana María Elvira Salazar dijo saber las razones detrás de la defensa de Petro a maduro.

“Petro cree que es “normal” que el ocupante del palacio presidencial de un país sea también jefe de carteles, pandillas o guerrillas. No, Petro, no es normal ni aceptable. Sabemos por qué defiendes a Maduro: porque compartes el mismo historial de vínculos con guerrillas y organizaciones criminales”, escribió la congresista.

Temas relacionados:

Gustavo Petro

Nicolás Maduro

María Elvira Salazar

Colombia

Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. reveló detalles sobre cómo los informantes pueden entregar información para capturar a Maduro: “Pueden hablar con nosotros en español”

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Las dos opciones que tiene Israel son malas": analista en Medio Oriente sobre conflicto entre país hebreo y Hamás

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Masacre en los exteriores de una discoteca deja al menos ocho muertos en Ecuador

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan cómo puede el islam contribuir al entendimiento global en medio de los conflictos mundiales

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Quién dio la orden? A dos meses del atentado de Miguel Uribe las investigaciones apuntan hacia la Segunda Marquetalia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Recompensa por captura de Nicolás Maduro
La Noche

Portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. reveló detalles sobre cómo los informantes pueden entregar información para capturar a Maduro: “Pueden hablar con nosotros en español”

Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Foto: EFE
Nicolás Maduro

"Si él se atrinchera y sigue en esa posición intransigente, el costo va a ser mayor": Antonio de la Cruz, analista político, sobre recompensa por Nicolás Maduro

Fernando Villavicencio, excandidato presidencial ecuatoriano (EFE)
Crimen en Ecuador

“Se ve una falta de voluntad política del presidente Noboa de resolver el crimen”: Hija del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, asesinado en 2023

Nicolás Maduro - EFE
Recompensa por Maduro

"Es la cabeza de un terrorista y, todo lo que se pueda hacer para su detención, es válido”: Iván Simonovis sobre duplicación de la recompensa por la captura de Maduro

Conferencia de Paz de los Musulmanes Ahmadía en Stuttgart, Alemania, el 01 de septiembre de 2023. - Foto: EFE
Islam

Expertos analizan cómo puede el islam contribuir al entendimiento global en medio de los conflictos mundiales

Más de Actualidad

Ver más
Rally - Foto de referencia EFE
Accidente en Ecuador

Así fue el accidente en el que un vehículo arrolló a una multitud en el Rally Vuelta al Ecuador: dos personas murieron y el evento fue cancelado

Represión en Venezuela

Abogada chavista perseguida por Maduro sigue en la embajada de Colombia: pide salvoconducto para poder salir

Presos colombianos (AFP)
Ecuador

Gobierno de Ecuador veta por 40 años el ingreso a cientos de presos colombianos deportados

Opinión

Ver más
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Ajusticiamiento de la Justicia en Colombia?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
César Farías, entrenador venezolano - Foto: EFE
César Farías

El DT César Farías levanta rumores tras asistir a partido del fútbol venezolano en medio de incertidumbre por su futuro

J Balvin | Foto: EFE
J Balvin

J Balvin reveló la razón por la que decidió no vivir en Colombia y mudarse a Nueva York: “no puedo ser egoísta”

Lesión del árbitro estadounidense Lukasz Szpala - Fotos: X
Árbitros

Pocas veces visto: árbitro se lesionó en el arranque de un partido de la Leagues Cup y se activó el protocolo de la FIFA ante la situación

Aranceles de Donald Trump - Foto: EFE
Aranceles

“Los aranceles podrían afectar ciertos mercados de América Latina”: experto sobre la imposición del gravamen a varios países

Rally - Foto de referencia EFE
Accidente en Ecuador

Así fue el accidente en el que un vehículo arrolló a una multitud en el Rally Vuelta al Ecuador: dos personas murieron y el evento fue cancelado

Messi | Foto: EFE
Messi

Una abuela le pidió matrimonio a Messi durante un entrenamiento con el Inter Miami: “la edad es solo un número”

Represión en Venezuela

Abogada chavista perseguida por Maduro sigue en la embajada de Colombia: pide salvoconducto para poder salir

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano