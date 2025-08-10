NTN24
Domingo, 10 de agosto de 2025
Domingo, 10 de agosto de 2025
Andrés Pastrana

“Las Fuerzas Armadas de Colombia deben estar al servicio de nuestra patria, no al servicio de la narcodictadura de Maduro”: Andrés Pastrana a Petro

agosto 10, 2025
Por: Redacción NTN24
Andrés Pastrana y Gustavo Petro / FOTO: EFE
Andrés Pastrana y Gustavo Petro / FOTO: EFE
El expresidente de Colombia se refirió a la orden que dio el mandatario Gustavo Petro de defender a Venezuela ante una ofensiva militar.

El expresidente de Colombia Andrés Pastrana se refirió a lo dicho por el actual mandatario del país, Gustavo Petro, sobre defender a Venezuela ante cualquier operación militar externa, palabras que han generado rechazo por parte de la opinión pública.

“Gustavo Petro ¡Le recuerdo que las Fuerzas Armadas de Colombia deben estar al servicio de nuestra patria, para la defensa de la democracia, la soberanía nacional y nuestro pueblo y no al servicio de la narcodictadura de Nicolás Maduro!”, dijo enfáticamente Pastrana.

o

¿No era usted el que hablaba hace poco de no entrometerse en los asuntos internos de otros estados? Esa orden que usted anuncia públicamente es inconstitucional y no se debe cumplir. Dedíquele mejor el tiempo que le resta a su gobierno al restablecimiento de la seguridad interna”, complementó el exptresidente.

A las voces de rechazo contra la orden de Petro también se han unido otras importantes voces, líderes de opinión, como el exministro Mauricio Cárdenas, la periodista Darcy Quinn, el abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, la congresista Lina Garrido, entre otros.

Cabe recordar que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, generó polémica al anunciar en su cuenta de X su respaldo a Venezuela ante cualquier operación militar externa, refiriéndose a la orden de Donald Trump para que las Fuerzas Militares de los Estados Unidos comiencen a usar sus capacidades armadas contra los carteles de la droga de Latinoamérica, en el que está involucrado el Cartel de los Soles.

o

“Transmito públicamente mi orden dada, como comandante de las fuerzas armadas de Colombia. Colombia y Venezuela son el mismo pueblo, la misma bandera, la misma historia”, escribió el mandatario colombiano.

“Cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el caribe. Es una contradicción fundamental a nuestro principio de Libertad. Libertad o muerte, grito Bolívar, y el pueblo se sublevó”, concluyó su publicación.

Sus palabras han generado múltiples rechazos de la opinión pública en Colombia que, en su mayoría lo han catalogado como un respaldo a la dictadura de Nicolás Maduro, que no ha reconocido públicamente como el gobierno legítimo del país vecino, pero que ahora lo va a defender.

Temas relacionados:

Andrés Pastrana

Gustavo Petro

Colombia

Fuerzas Armadas

Venezuela

Nicolás Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. reveló detalles sobre cómo los informantes pueden entregar información para capturar a Maduro: “Pueden hablar con nosotros en español”

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

'Bibas, asesinados por ser judíos', el documental que narra la trágica historia de la familia de origen argentino asesinada por Hamás

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Masacre en los exteriores de una discoteca deja al menos ocho muertos en Ecuador

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan cómo puede el islam contribuir al entendimiento global en medio de los conflictos mundiales

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Quién dio la orden? A dos meses del atentado de Miguel Uribe las investigaciones apuntan hacia la Segunda Marquetalia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Recompensa por captura de Nicolás Maduro
La Noche

Portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. reveló detalles sobre cómo los informantes pueden entregar información para capturar a Maduro: “Pueden hablar con nosotros en español”

Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Foto: EFE
Nicolás Maduro

"Si él se atrinchera y sigue en esa posición intransigente, el costo va a ser mayor": Antonio de la Cruz, analista político, sobre recompensa por Nicolás Maduro

Fernando Villavicencio, excandidato presidencial ecuatoriano (EFE)
Crimen en Ecuador

“Se ve una falta de voluntad política del presidente Noboa de resolver el crimen”: Hija del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, asesinado en 2023

Nicolás Maduro - EFE
Recompensa por Maduro

"Es la cabeza de un terrorista y, todo lo que se pueda hacer para su detención, es válido”: Iván Simonovis sobre duplicación de la recompensa por la captura de Maduro

Conferencia de Paz de los Musulmanes Ahmadía en Stuttgart, Alemania, el 01 de septiembre de 2023. - Foto: EFE
Islam

Expertos analizan cómo puede el islam contribuir al entendimiento global en medio de los conflictos mundiales

Más de Política

Ver más
Bolivia - Foto EFE
Bolivia

"Está la posibilidad de que haya un cambio de régimen": Sergio Molina, analista político sobre elecciones en Bolivia

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia - Foto: EFE
Embajada

"El poder judicial opera con plena autonomía": Embajada de Colombia en EE.UU. responde a Gobierno Trump por críticas a fallo contra Álvaro Uribe

Expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez - Foto AFP
Álvaro Uribe

"No puedo considerar ser candidato a la Vicepresidencia": Álvaro Uribe se pronuncia ante voces que plantean su participación en las elecciones de 2026

Opinión

Ver más
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Ajusticiamiento de la Justicia en Colombia?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Momento en que Alias 'Fito' fue recapturado en Ecuador. (EFE)
Fito

"Fito pronto enfrentará la justicia en Estados Unidos por liderar una violenta organización criminal transnacional": Marco Rubio se pronuncia sobre extradición del capo ecuatoriano

Luis Díaz con el Bayern Munich ante el Tottenham / FOTO: EFE
Luis Díaz

Luis Díaz sigue demostrando talento con el Bayern Munich; esta vez ‘sacó a bailar’ al argentino ‘Cuti’ Romero en el partido ante el Tottenham

La pandemia provocó el aumento del envejecimiento cerebral prematuro - Foto referencia: Canva
Estudio

La pandemia del covid-19 provocó el aumento del envejecimiento cerebral prematuro

Una madre venezolana sostiene una vela y un rosario durante una vigilia para pedir por la liberación de los presos políticos - Foto de referencia: EFE
Unión Europea

Amnistía emite nueva alerta sobre Venezuela y pide a la UE usar "todo" para frenar las desapariciones forzadas

Municipio de Honda, Tolima - Foto: Sebastián Caicedo
Ponte al Día

El hermoso pueblo a tres horas de Bogotá que se consolida como uno de los mejores lugares para visitar en Colombia

El atacante venezolano Jhonder Cádiz (EFE)
La Vinotinto

Futbolista de la Vinotinto cautivó al público con pase de ‘rabona’ desde mitad de cancha que terminó en gol en el inicio de la liga mexicana

Leonardo DiCaprio, actor, y Carlos Alcaraz, tenista español - Foto: EFE
Wimbledon

La reacción viral de Leonardo DiCaprio tras punto del tenista español Carlos Alcaraz en Wimbledon

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano