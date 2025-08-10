“Las Fuerzas Armadas de Colombia deben estar al servicio de nuestra patria, no al servicio de la narcodictadura de Maduro”: Andrés Pastrana a Petro

El expresidente de Colombia Andrés Pastrana se refirió a lo dicho por el actual mandatario del país, Gustavo Petro, sobre defender a Venezuela ante cualquier operación militar externa, palabras que han generado rechazo por parte de la opinión pública.

“Gustavo Petro ¡Le recuerdo que las Fuerzas Armadas de Colombia deben estar al servicio de nuestra patria, para la defensa de la democracia, la soberanía nacional y nuestro pueblo y no al servicio de la narcodictadura de Nicolás Maduro!”, dijo enfáticamente Pastrana.

“¿No era usted el que hablaba hace poco de no entrometerse en los asuntos internos de otros estados? Esa orden que usted anuncia públicamente es inconstitucional y no se debe cumplir. Dedíquele mejor el tiempo que le resta a su gobierno al restablecimiento de la seguridad interna”, complementó el exptresidente.

A las voces de rechazo contra la orden de Petro también se han unido otras importantes voces, líderes de opinión, como el exministro Mauricio Cárdenas, la periodista Darcy Quinn, el abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, la congresista Lina Garrido, entre otros.

Cabe recordar que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, generó polémica al anunciar en su cuenta de X su respaldo a Venezuela ante cualquier operación militar externa, refiriéndose a la orden de Donald Trump para que las Fuerzas Militares de los Estados Unidos comiencen a usar sus capacidades armadas contra los carteles de la droga de Latinoamérica, en el que está involucrado el Cartel de los Soles.

“Transmito públicamente mi orden dada, como comandante de las fuerzas armadas de Colombia. Colombia y Venezuela son el mismo pueblo, la misma bandera, la misma historia”, escribió el mandatario colombiano.

“Cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el caribe. Es una contradicción fundamental a nuestro principio de Libertad. Libertad o muerte, grito Bolívar, y el pueblo se sublevó”, concluyó su publicación.

Sus palabras han generado múltiples rechazos de la opinión pública en Colombia que, en su mayoría lo han catalogado como un respaldo a la dictadura de Nicolás Maduro, que no ha reconocido públicamente como el gobierno legítimo del país vecino, pero que ahora lo va a defender.