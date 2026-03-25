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Miércoles, 25 de marzo de 2026
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Miguel Uribe Turbay

"Sabemos que está involucrado el régimen venezolano": María Claudia Tarazona ante nuevas revelaciones sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

marzo 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
María Claudia Tarazona, viuda de Uribe Turbay, aseguró en La Noche de NTN24 que espera la captura del jefe guerrillero del grupo criminal Segunda Marquetalia, señalado de ejecutar el plan para asesinar al excandidato presidencial.

La Fiscalía General de Colombia emitió una orden de captura contra Iván Márquez, máximo líder de la Segunda Marquetalia, por su presunta responsabilidad en el magnicidio del candidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Las autoridades ofrecen una recompensa de 1,35 millones de dólares por información que conduzca a su captura.

María Claudia Tarazona, viuda de Uribe Turbay, expresó en La Noche de NTN24 que recibe las palabras de perdón de los involucrados, pero señala que "la justicia tiene que llegar, tiene que seguir llegando como lo estamos viendo ahora". Tarazona manifestó sentirse "en paz y reconciliada" con la muerte de su esposo, aunque calificó como "escalofriante y desgarrador" que el criminal mencionara el nombre de su hijo Alejandro, de cinco años.

“Lo que significa ver a este criminal de este talante pronunciar el nombre del hijo de uno, eso es algo que realmente es escalofriante, es desgarrador y ha sido muy doloroso”, indicó.

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La orden de captura incluye a otros seis cabecillas de la organización criminal. Entre ellos destaca José Manuel Sierra Zabogal, alias "El Zarco Aldinever", considerado la mano derecha de Márquez y quien habría determinado el crimen por orden directa del líder guerrillero. El ‘Zarco’ ostentaba el estatus de negociador de paz designado por el presidente Gustavo Petro en el marco de la "paz total".

Tarazona cuestionó directamente al mandatario colombiano: "Al presidente Petro, que tenga algo de responsabilidad y de cordura frente a los colombianos y por lo menos haga un pronunciamiento, una exigencia para que Venezuela entregue a este criminal". La viuda destacó que el silencio gubernamental ante la protección venezolana a estos grupos resulta “incomprensible”.

“Sabemos que esas órdenes no solamente vienen de la Segunda Marquetalia, sabemos que está involucrado el gobierno venezolano”, añadió.

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El caso ha generado indignación en Colombia porque, según señalan críticos, mientras el régimen venezolano protegía a los responsables del magnicidio, el presidente Petro mantuvo relaciones cercanas con el gobierno de Nicolás Maduro sin exigir el desmantelamiento de estas organizaciones criminales.

“Este crimen no va a quedar impune, yo estoy segura de que Iván Márquez hoy está asustado y va a tener que meterse bajo la tierra como las ratas para no ser encontrado. Todo lo que él creía que tenía a su alrededor, pues está desmoronado porque ya sabemos que fue él el que dio la orden y van a llegar y lo van a coger y vamos a poder cantar victoria frente a quienes dieron la orden del asesinato de Miguel”, sostuvo.

“Tener gestores de paz, realmente lo que tenía Gustavo Petro era una serie de delincuentes y criminales con paz y salvo para andar armados y para andar delinquiendo y fortaleciendo la organización criminal a lo largo y ancho del país”, agregó.

El programa La Noche conoció en exclusiva que Iván Márquez, jefe de la Segunda Marquetalia, señalado como el responsable del crimen de Miguel Uribe Turbay y por quien las autoridades ofrecen una recompensa de más de un millón de dólares, permanece en el estado Amazonas, Venezuela, frente a Puerto Carreño, frontera con Colombia, rodeado y custodiado de noche y de día por un anillo de seguridad conformado por unos 100 terroristas. Según las mismas fuentes de inteligencia consultadas, maneja negocios de narcotráfico y minería ilegal.

Investigadores que le han seguido los pasos aseguran que previamente estuvo viviendo en una zona de invasión de Caracas, en compañía de un familiar, para no despertar sospecha alguna. Desde el 2026, según testigos, se le ha visto con alta frecuencia en el municipio de Esmeraldas, estado de Amazonas, justamente en territorio venezolano.

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