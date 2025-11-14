"Consejo sano a Nicolás Maduro: vete ya, llévate a Diosdado": reacciones en Estados Unidos tras inicio de la operación Lanza del Sur que busca eliminar narcoterroristas del hemisferio

El reciente anuncio del secretario de guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, sobre la puesta en marcha de la Operación Lanza del Sur, una misión liderada por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear y el Comando Sur, ha provocado reacciones de respaldo en sectores políticos norteamericanos cercanos a las comunidades latinas.

La congresista María Elvira Salazar fue una de las voces que se pronunciaron tras el anuncio de secretario de guerra.

“Orgullosa del Departamento de Guerra por finalmente darles a los narcoterroristas algo que temer. Durante demasiado tiempo, estos criminales han inundado nuestro país de drogas, han desestabilizado nuestro hemisferio y han matado con impunidad”, consideró Salazar.

Mencionó, además: “Esto se acaba hoy. Ya no se les permitirá aterrorizar a nuestras comunidades sin castigo”.

El también congresista republicano Mario Díaz-Balart se pronunció con una imagen de un reloj de arena.

El símbolo parece describir la cuenta regresiva para una eventual operación de Estados Unidos en el Caribe en contra de organizaciones del narcotráfico designadas entre las que se encuentra el Cartel de los Soles cuyo liderazgo Washington atribuye a Nicolás Maduro.

El ex preso político y disidente cubano, José Daniel Ferrer, también se pronunció con un contundente mensaje.

“Consejo sano a Nicolás Maduro: vete ya, llévate a Diosdado a Padrino y a los hermanos Rodríguez. Eviten terminar como Sadam Huseín, Gadafi o Milosevic. Ustedes son unos criminales narcoterroristas, al igual que los de La Habana. Cuando se vayan, ¿para Rusia o para China?, pasen por Cuba y llévense a Raúl Castro, Canel y Marrero. No los dejen solos, también les queda muy poco. Sean solidarios entre ustedes, no se traicionen, huyan juntos. No se demoren, luego sería demasiado tarde. Es hora ya de que Venezuela y Cuba sean libres y felices”, publicó.

Por su parte, el congresista Carlos Gimenez afirmó que "los días de los narcoterroristas están acabados".

Hegseth, cabe recordar, mediante su cuenta oficial de X precisó que la misión Lanza del Sur busca defender a Estados Unidos, expulsar a los narcoterroristas del hemisferio y proteger al país de las drogas que están matando a la gente.

“El presidente Trump ordenó tomar medidas, y el Departamento de Guerra está cumpliendo. Hoy anuncio la Operación Lanza del Sur. Liderada por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear y SOUTHCOM, esta misión defiende nuestra patria, expulsa a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente. El hemisferio occidental es la vecindad de Estados Unidos, y la protegeremos”, afirmó.

El anuncio se da luego de que múltiples fuentes le dijeran a la cadena CBS que altos mandos militares presentaron este miércoles al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, opciones actualizadas de posibles operaciones en Venezuela que incluyen ataques terrestres.

Desde hace varias semanas, la Administración del presidente Trump viene adelantando un despliegue militar, en el Caribe y el Pacífico, contra carteles de la droga, que el régimen de Venezuela denuncia como una maniobra para sacar a Nicolás Maduro del poder.

Las operaciones de Estados Unidos en aguas internacionales han logrado destruir 20 lanchas que presuntamente transportaban droga y ha cobrado la vida de más de 70 personas señaladas como narcotraficantes.

Precisamente, este mismo jueves se confirmó el vigésimo ataque contra una presunta embarcación del narcotráfico, según informó un funcionario del Pentágono a Reuters.

"El ataque tuvo lugar en el Caribe y cuatro narcoterroristas murieron; no hubo sobrevivientes", declaró el funcionario.

La fuente añadió que 79 personas murieron y dos resultaron heridas y repatriadas a sus países de origen desde el inicio de las operaciones de Estados Unidos contra el narcotráfico en aguas internacionales.