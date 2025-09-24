Aparece polémica estatua de Donald Trump y Jeffrey Epstein tomados de la mano cerca del Capitolio en Washington DC

Hay polémica e incertidumbre en Estados Unidos luego de que una estatua del presidente Donald Trump sosteniendo la mano del delincuente sexual Jeffrey Epstein apareciera cerca del Capitolio.

La polémica estatua, en la que ambos están tomados de la mano y tiene una placa en la que los señala como ‘Mejores Amigos (Best Friends)’, está ubicada en el National Mall de Washington.

Según se ha informado la estatua permanecerá en el parque hasta el domingo debido a un permiso que le concedió el Servicio de Parques Nacionales.

En la placa de la estatua también se puede leer la descripción: “Celebramos el duradero vínculo entre el presidente Donald J. Trump y su 'mejor amigo' Jeffrey Epstein”.

Esta estatua, cuyo autor se desconoce, hace parte de una serie de obras que han aparecido en Washington en donde se critica duramente al mandatario.

Desde la administración Trump, la subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Abigail Jackson, afirmó en diálogo con el medio The Washington Post que la obra es una pérdida de “dinero por parte de liberales”.

Además, defendió al presidente Trump de las acusaciones de ser amigo del delincuente sexual de Epstein diciendo: “Trump expulsó a Epstein de su club por ser un degenerado”.

“Los demócratas y los medios conocían a Epstein y a sus víctimas durante años y no hicieron nada, mientras que el presidente exige transparencia y ya ha publicado miles de páginas de documentos”, agregó.

Trump y Epstein se conocieron en 1980 cuando ambos vivían en Florida y tras darse cuenta de que eran vecinos fueron vistos en público en muchas ocasiones.

El presidente de Estados Unidos, que en ese entonces era solamente un magnate, voló en reiteradas ocasiones en el avión de Epstein.

No obstante, se dice que su relación se terminó en 2004 por un problema inmobiliario y cuando Epstein fue arrestado en 2019, por tráfico sexual de menores, Trump afirmó que había estado alejado de él por más de 15 años.

Sin embargo, el tema de su amistad volvió a salir a la luz y a ocupar los titulares del mundo tras la presión tanto de simpatizantes como opositores para que el jefe de Estado publique los archivos Epstein.

A principios de este mes, Trump afirmó que no era su firma la que aparecía en una supuesta carta de cumpleaños dirigida al delincuente sexual.

"No es mi firma y no es la forma en la que hablo, quien me conoce hace mucho sabe que no es la manera en la que me expreso. Es absurdo", dijo el presidente a reporteros en los exteriores de un restaurante en Washington, en su primera reacción pública tras la difusión de esta carta de 2003.

La carta, un mensaje mecanografiado insertado en el contorno dibujado de una mujer desnuda, con la supuesta firma de Trump en el lugar de su vello púbico, fue una de las muchas notas enviadas por los amigos de Epstein que fue compilado por su exsocia Ghislaine Maxwell, que cumple una condena de 20 años de prisión, con ocasión de su cumpleaños 50.

El Comité de Supervisión de la Cámara publicó una copia del libro y otros archivos personales citados del patrimonio de Epstein.

"Es un sinsentido. Y, francamente, están perdiendo su tiempo", dijo Trump a periodistas en Washington.

La carta consiste en un breve diálogo entre "Donald" y "Jeffrey", con el primero en un momento comentando que "los enigmas nunca envejecen".

Termina con Donald deseándole a Jeffrey un feliz cumpleaños, agregando: "Que cada día sea otro maravilloso secreto".