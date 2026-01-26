"Salen sin libertad y sin la posibilidad de dar sus testimonios": familias de presos políticos en Venezuela denuncian excarcelaciones con restricciones

La situación de los presos políticos en Venezuela mantiene en vilo a cientos de familias que, pese a los anuncios de excarcelaciones por parte del régimen, denuncian falta de transparencia y restricciones sobre quienes recuperan su libertad.

Organismos de derechos humanos han verificado más de cien casos de personas excarceladas, pero alertan que no existe una lista oficial completa de los liberados.

Entre las personas que recuperaron la libertad se encuentra Kennedy Tejeda, abogado y defensor de derechos humanos, parte del equipo del Foro Penal, quien permanecía preso en la cárcel de Tocorón desde el 2 de agosto de 2024.

También, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa confirmó la excarcelación del estudiante de periodismo Juan Francisco Alvarado, tras más de diez meses de detención en Guanare.

Familiares y ONG reclaman la publicación de las listas con todos los nombres de los detenidos al presidente de la Asamblea Nacional, controlada por el régimen, Jorge Rodríguez.

Las excarcelaciones se producen días después de que la encargada del régimen Delcy Rodríguez asegurara haber excarcelado a 626 presos, sin entregar listas oficiales.

VEA TAMBIÉN Foro Penal confirma más de 260 excarcelaciones de presos políticos desde el anuncio del régimen venezolano el pasado 8 de enero o

Francisco Agüero, padre de preso político; Zulima Quiñones, coordinadora internacional de derechos humanos del movimiento Libertad Venezuela y Loredana Hernández Barbosa, hija del preso político Héctor Hernández Da Costa, hablaron en Ángulo de NTN24.

Francisco Agüero, padre de Marcos Agüero, un preso político detenido desde el 1 de enero de 2025, narró el momento de la captura de su hijo: "Una comisión del GOES llegó alrededor de las dos de la tarde a la granja, lo encapucharon, lo trasladaron a su apartamento y lo obligaron bajo presión a dar la clave de su caja fuerte".

Por su parte, Zulima Quiñones señaló: "Ellos no están saliendo con libertad plena, están saliendo bajo excarcelaciones con condiciones. No tienen la libertad de expresión para poder dar sus testimonios, los quieren silenciar".

“Salen sin libertad y sin la posibilidad de dar sus testimonios”, reafirmó.

Entretanto, Loredana Hernández se refirió a la situación que viven los familiares de los presos políticos que esperan su libertad.

"Hemos aprendido a sobrevivir entre miedo y esperanza. Cuando buscamos en las listas el nombre de nuestros familiares y no están allí, nos alegramos por los que salieron, pero estamos en esta angustia", puntualizó.